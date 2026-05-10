Новини Днес | 26

Камион и лек автомобил изгоряха при пожар във Варна

При пожара няма пострадали хора

10.05.2026 | 08:56 ч. Обновена: 10.05.2026 | 08:58 ч. 7
Снимка: БГНЕС

Камион се запали рано тази сутрин в квартал "Възраждане" във Варна. Сигналът за инцидента, станал пред блок № 50, е подаден в пожарната служба в 03.25 ч., съобщава Нова тв.

Пожарът е започнал от тежкотоварния камион, който е изгорял напълно. Впоследствие пламъците са се прехвърлили и върху паркиран в близост лек автомобил, който също е изпепелен от огъня.

На мястото веднага е изпратен екип на пожарната, който своевременно е потушил пожара. Благодарение на бързата намеса на огнеборците не се е стигнало до по-сериозни щети в района на инцидента.

При пожара няма пострадали хора. Причините за възникването на огъня все още са в процес на изясняване.

Общо 33 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие, пострадали няма, съобщават от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР.

Противопожарните екипи са реагирали на 69 сигнала за произшествия.

С преки материални щети са възникнали девет пожара, от които седем – в жилищни сгради.

Без нанесени материални щети са възникнали 24 пожара, от които 17 – в отпадъци.

Извършени са 33 спасителни дейности и помощни операции, от които  четири – при катастрофи в транспортни средства, както и в съдействие на други структури, ведомства и на граждани в различни ситуации.

Регистрирани са също три лъжливи повиквания.

