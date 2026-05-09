Как 14 учени и колония от пингвини станаха част от военната стратегия на Украйна

Понякога, по средата на дълъг работен ден или докато заспи, Анжелика Ханчук вижда как телефонът ѝ се съживява от ярко известие, което означава, че Киев е атакуван от руски ракети.

Метеорологът е възможно най-далеч от украинската столица и бушуващия конфликт в родината ѝ. Заобиколена от назъбените ледници и извисяващите се върхове на Антарктическия полуостров, със съседи само от колония от папагалови пингвини, Ханчук ръководи група от 14 украинци, които помагат на военните усилия по неочакван начин: като поддържат антарктическата програма на повърхността.

"Спирането на базата дори за една година и след това опитът за рестартирането ѝ е просто невъзможно. Да се ​​спре базата за една година би означавало да се загуби завинаги", споделя метеорологът, цитиран от Politico.

Поддържането на постоянно научно присъствие в изследователската база "Вернадски“, ментовозелената структура, разположена на отдалечен, скалист издатина на близо 10 хиляди мили от Киев, може да изглежда необичаен приоритет за страна, бореща се за съществуването си у дома. Но украинските власти виждат малкия си полярен плацдарм не само като научно начинание, но и като ключов бастион в борбата им за оцеляване и срещу експанзионистичния план на Русия.

Това е така, защото самото ѝ съществуване осигурява на Украйна място на масата, където големите световни сили управляват огромната бяла земна маса изцяло чрез консенсус – давайки на обсадената страна важен форум за привличане на вниманието към руската агресия във всичките ѝ форми. Дългосрочна полярна стратегия, приета тази година от Украйна, обявява антарктическото ѝ присъствие за "платформа за защита на националните интереси“.

Yesterday, our traditional exhibition ‘Ukraine in Antarctica: Research and Resilience’ opened in Kyiv 🇦🇶🇺🇦 But this time, it has taken on a new dimension. Alongside striking photographs of Antarctica, the Vernadsky station, the ‘Noosfera’ vessel, the research of Ukrainian polar… pic.twitter.com/a0BmsQwYRW — National Antarctic Scientific Center 🇺🇦 (@nasc_ua) April 17, 2026

Украйна в Антарктика

"Систематичното присъствие на Украйна в регионите на Антарктика, Арктика и Световния океан е от голямо стратегическо и геополитическо значение“, заяви украинският външен министър Андрий Сибиха при одобряването на стратегията през февруари. "Тя предоставя допълнителни инструменти за външна политика, укрепва националната сигурност на Украйна, подобрява позицията на страната ни на световната сцена и допринася за противодействие на агресивната политика на Русия в тези региони".

На 11 май основните лица, вземащи решения в управлението на континента, ще се съберат в Хирошима, Япония, за годишната консултативна среща по Антарктическия договор. Представители на 29 държави ще обсъдят всичко - от ограниченията върху улова на крил в Южния океан до бъдещето на антарктическия туризъм и границите на проучването на минерали на богатия на ресурси континент.

Политиката на войната в Украйна е проникнала в работата на малко известния управляващ орган. Различията между западните страни, подкрепящи Украйна от едната страна, и Русия от другата, се затегнаха, като делегацията на Съединените щати под ръководството на администрацията на Тръмп се отдръпна от предишната си подкрепа за Украйна.

"Ако една държава не спазва основите на международното право и Устава на ООН, няма причина да се очаква, че ще се държи различно съгласно Антарктическия договор“, каза Евген Дикий, директор на Националния антарктически научен център на Украйна, чийто офис в Киев беше ударен от руска ракета през 2022 г. "Като цяло се стремим да напомним на всички международни форуми, че агресивната, геноцидна война на Руската федерация срещу Украйна и украинците далеч не е приключила".

Ако управлението на Антарктика все повече се усеща като геополитика в миниатюра, Украйна го вижда като ключова опора за изграждане на съюзи и получаване на влияние по начин, по който може да не бъдат чути другаде. И сега има човешки залози в сложната дипломация, която управлява до голяма степен необитаемия континент - включително ареста и задържането на това, което Украйна нарича първия в историята на Антарктика политически затворник.

Антарктика е само за мирни цели

Ролята на Украйна в Антарктика и правилата, които управляват белия континент, водят началото си от съперничеството между велики сили по време на Студената война. 12-те държави, чиито учени са били активни там, включително Съединените щати и Съветския съюз, се присъединиха към Антарктическия договор през 1959 г., за да очертаят бъдещето на региона.

Съгласно споразумението, подписано във Вашингтон през същата година, Антарктика ще бъде "използвана само за мирни цели“, военните дейности бяха изрично забранени, и няма да принадлежи на никого. Никакви предишни опити за предявяване на претенции към конкретни територии на континента няма да бъдат признати, оставяйки покритите с лед 5,5 милиона квадратни мили да се управляват изцяло с консенсус.

През следващите десетилетия рамката на договора се разшири, за да включи подкомитети, занимаващи се с въпроси като опазването на околната среда, научното сътрудничество и логистиката на функционирането на националните антарктически програми. И тъй като други страни започнаха да изпращат свои собствени изследователи в Антарктида, групата нации с място на масата за преговори също се разрасна: вече има 29 членове с „консултативен статут“, което означава възможност да гласуват по всички мерки, представени пред групата, и общо 58 подписали договора.

"Това е брилянтен пример за дипломация, защото балансира всички тези различаващи се интереси, съществували в края на 50-те и началото на 60-те години на миналия век в контекста на Студената война“, каза Патрик Флам, старши изследовател в Института за изследване на мира във Франкфурт, който тази година ще бъде част от германската делегация в Хирошима. "Тя се показа като доста адаптивна и това е единствената причина, поради която все още съществува повече от 60 години по-късно и всички все още участват в нея горе-долу добросъвестно".

След разпадането на Съветския съюз през 1991 г., 12-те изследователски станции, които страната беше построила в цяла Антарктика, включително една далеч във вътрешността, Восток, която държи рекорда за най-студеното място на земята, бяха приети за принадлежащи на Русия. Украинските учени се оказаха изолирани.

"Започнахме да имаме доста опитни украински полярни специалисти, които нямаха къде да работят, защото вече нямаше антарктическа станция“, каза Олена Марушевска, говорител на украинската антарктическа програма.

Това беше подходящ момент за страна, която искаше да установи свой собствен антарктически плацдарм. Британската антарктическа служба, която някога е управлявала 19 изследователски станции, разпръснати из целия континент, се стремеше да се освободи от своята станция Фарадей на остров Галиндес, на около 750 мили южно от Аржентина. Британците поставиха едно основно условие за прехвърлянето на съоръжението: който и да поеме управлението, да продължи атмосферните изследвания, които Фарадей е провеждал от откриването си през 1947 г., важна документация за изменението на климата в един от най-бързо затоплящите се региони в света.

През 1996 г. Украйна закупи Фарадей за символичния 1 паунд и го преименува на Изследователска база "Вернадски“ на името на украински минералог, който е бил първият президент на Националната академия на науките на Украйна. Осем години по-късно Украйна стана една от 17-те страни, получили консултативен статут от подписването на Антарктическия договор.

Защитници на дивата придода

В годините след това Украйна се самоопредели като защитник на антарктическата дива природа, обединявайки се с група предимно европейски държави, настояващи за обявяване на нови територии за защитени морски зони. Длъжностни лица създадоха акаунт в Instagram за антарктическата програма, публикувайки редовно всичко - от ежедневието на "Вернадски“ до антарктическата дива природа и историята на програмата. През 2010-те години станцията започна да предлага екскурзии на кораби, които превозваха все по-голям брой туристи до Антарктида, привличайки до 4000 посетители годишно, за да се запознаят с антарктическите дейности на Украйна.

И през 2021 г. Украйна направи още една значителна стъпка в своите антарктически възможности, когато закупи полярен ледоразбивач, който Обединеното кралство се готвеше да пенсионира. Корабът, преименуван на "Ноосфера“, току-що беше прекосил екватора по време на първото си пътуване до "Вернадски", когато Русия започна пълномащабното си нахлуване през февруари 2022 г. Корабът трябваше да акостира в южната част на Чили, за да вземе учени и помощен персонал, избрани за експедиционния екип за тази година. На практика за една нощ летищата, от които бяха планирали да отплават от Украйна, спряха да работят и те се надпреварваха да обмислят следващите си стъпки.

Когато избухнала войната в Украйна, Ханчук си стягала багажа за полет до Чили. Родена през 1994 г., Ханчук израснала в Киев, потопена в научнофантастични книги и филми, но в крайна сметка любопитството ѝ започнало да се отклонява от космоса и да се насочва към самата земя. Тя учила метеорология, започнала работа в националния център за прогнозиране на времето и обърнала внимание на далечния аванпост, където Украйна администрирала един от най-дългогодишните климатични рекорди в Антарктика.

Но перспективата за едногодишна работа сред климатичните и атмосферните учени на "Вернадски" се усещала различно на фона на новата реалност на война у дома. Дали тя и колегите, избрани за експедицията през тази година, бяха подготвени да заминат за цяла година на отдалечено място с ограничени възможности за транспорт до дома - и без гаранции, че страната им ще бъде все още там, когато се върнат на следващата година?

"Хората на станцията започнаха малко да се притесняват“, каза Марушевска, говорител на киевската антарктическа програма. "Знаете ли, война е, може би никой няма да ни вземе. Може би държавата вече няма да съществува.“

Ханчук и нейните колеги решиха да продължат с експедицията си, виждайки стойността на поддържането на целогодишно присъствие и необходимостта да облекчат колегите, които вече бяха прекарали една година на станцията. Те пътуваха с автобус от Украйна до Полша, където полската антарктическа програма предложи да ги приеме и да им даде назаем всички провизии, които не бяха успели да донесат със себе си. Десет дни след руската инвазия те отлетяха от Варшава до Пунта Аренас в Чили, за да се срещнат с Ноосферата.

Докато корабът наближаваше края на 500-километровото си пътуване през бурните води на пролива Дрейк, те започнаха да се натъкват на скалисти айсберги, осветени отдолу в тюркоазено или лазурно. Планините на Антарктическия полуостров се издигаха напред, извисявайки се над стена от ледников лед, която се простираше докъдето им стигаше погледът. След като Ханчук и нейните 13 колеги - смесица от метеоролози, геофизици, биолози и помощен персонал - пристигнаха във Вернадски, те се установиха в нови ежедневни рутини на изследвания и поддръжка на станцията, маркирани с магнити на бяла дъска с името на всеки служител и кодирани със снимки на различни пингвини.

Отдалечени и изолирани в най-добрите времена, тези във "Вернадски" се чувстваха по-далеч от всякога по време на война. (Най-близкото селище е станцията Палмър в Съединените щати, на близо 40 мили.) Нестабилната и ненадеждна антарктическа интернет услуга понякога ги оставяше откъснати от актуализации за случващото се у дома. Светът научаваше за ужасите на Буча и Мариупол в реално време, но актуализациите достигаха до Вернадски на части.

Приятели на Украйна

"Да се ​​поддържа наистина станцията или Антарктическата програма за страна, която е във война... отнема повече от хората, отколкото обикновено“, каза Ханчук.

От самото начало страните, съюзени с Украйна, предложиха своята помощ. Когато войната започна и не беше ясно дали страната ще може да поддържа доставки до Вернадски, представители на Британската антарктическа служба предложиха да доставят храна и гориво от базата си в станция Ротера, на няколкостотин мили разстояние. Полша прекрати дългогодишния си договор с Русия за транспортиране на полски учени до тяхната антарктическа база и подписа споразумение с Украйна за транспортирането им с "Ноосфера“. Съединените щати бяха сред близо две трети от консултативните членове на Антарктическия договор, които се съгласиха да участват в неформална група "Приятели на Украйна“ в кулоарите на годишните срещи на Антарктическия договор.

Украински представители призоваха колегите си консултативни членове, които се срещнаха в Берлин през пролетта, да прекратят правото на глас на Русия на бъдещи срещи и да прекратят всякакви съвместни антарктически проекти или контакти с Русия, заявявайки, че това са разумни отговори, когато един консултативен член атакува друг. Отговорът на руската делегация, оправдаващ войната като отговор на предполагаемата украинска агресия, накара представители от 25 държави да напуснат залата в знак на протест.

"Това е толкова странна ситуация, в която една консултативна страна по същество отрича държавността на друга консултативна страна, а въпреки това се предполага, че те трябва да участват като равни“, каза Елена Ермакова, постдокторант по политически науки в римския университет LIUSS, чиято работа е фокусирана върху полярното управление.

Изследователски сътрудничества

В годините след началото на войната украинските учени все по-често се присъединяват към по-широки трансгранични изследователски сътрудничества по всичко - от полярната инфраструктура до океанския лед и работят с всички - от Европейския съюз до Обединеното кралство и Турция.

"Ноосфера“ не се е връщала в родното си пристанище Одеса, откакто отплава през януари 2022 година между пътуванията до "Вернадски", тя акостира в Южна Африка. Но въпреки това се е превърнала в полезен дипломатически инструмент за Украйна, която е предложила на други страни използването си в район със силно ограничени транспортни възможности. (Това също така предоставя на затрудненото украинско правителство допълнителен доход за подкрепа на дейностите по програмата, когато други страни им плащат за транспорт на кораба.)

"Искаме да бъдем партньор, не само жертва. За нас е наистина важно да покажем, че сме в състояние да предоставим и подкрепа", Марушевска.

Тази година, втората зима на Ханчук в Антарктида, нещата са едновременно по-лесни и по-трудни, отколкото бяха през 2022 г. Интернетът на "Вернадски" вече е бърз и надежден благодарение на Starlink, а членовете на експедицията поддържат основното приложение за въздушна тревога в Украйна активно на телефоните си, за да знаят кога приятели или семейство у дома са в опасност.

Но има неща, които те носят със себе си, които други полярни изследователи не носят. Когато Ханчук чуе пукането и дълбокия тътен на лавина или откъсването на един от масивните ледници на Антарктида, тя не може да не се пренесе в звука на ракети, падащи над Киев.

"Мозъкът ви знае, че е лавина, но тялото ви реагира на друг звук", казват учените.

Дните на "Вернадски" все още са сравнително дълги, но губят почти 10 минути светлина всеки ден. Скоро станцията ще бъде обляна в почти постоянния мрак, който е свързан с местоположението ѝ точно извън Антарктическия кръг. Пред вратата на станцията десетки пингвини генту – известни с бялото петно ​​около всяко око и яркото оранжево петно ​​по човките си, се разхождат по хълмовете по бреговата линия на Антарктида, която скоро ще бъде покрита с футове сняг и лед.

Туристическият сезон вече приключи и потокът от случайни кораби, преминаващи покрай тях, се е забавил почти до нула. 14-те украинци на "Вернадски“ ще бъдат до голяма степен сами, докато морският лед не започне да се отваря отново през октомври и ноември, прекарвайки свободното си време в библиотеката на станцията или играейки билярд в британския ѝ пъб, остатък от предишните ѝ собственици. Отпред, големият синьо-жълт указател, покрит със стрелки към големите световни столици, други антарктически бази и украински градове – Киев, 15 168 километра; Харкив, 15 375 километра; Лвов, 14 840 километра – е напомняне колко далеч са от дома.

За Ханчук тези жертви си заслужават – заради непрекъснатостта на научните изследвания, които тя и екипът провеждат, и заради позицията, която това дава на Украйна в управлението на Антарктика.

"Това ни дава правото да имаме глас там. Да бъдем на една маса означава, че нашето мнение също е важно", споделя Ханчук.