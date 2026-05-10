"Пирогов": Най-тежко пострадалият участник от падането на Джирото е в стабилно състояние

Само двама колоездачи остават в болницата във Велико Търново

10.05.2026 | 08:48 ч. Обновена: 10.05.2026 | 08:48 ч. 19
Пострадал  участник в колоездачната обиколка Джиро д'Италия е настанен за лечение и наблюдение в травматологията на университетската спешна болница "Пирогов", съобщиха от лечебното заведение.

Късно снощи той е бил транспортиран към София.

Пострадалият 32-годишен колоездач е преминал прегледи и изследвания. Пациентът е в стабилно състояние.

Вчера седем колоездачи от Джиро д`Италия бяха докарани в Многопрофилната областна болница за активно лечение "Д-р Стефан Черкезов" във Велико Търново след падането край село Мерданя, съобщиха от пресцентъра на местната болница. Един от състезателите е с фрактура на таза и беше транспортиран с линейка към Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Пирогов". 

Инцидентът се случи вчера на остър завой, поради висока скорост, повече от 20 колоездачи паднаха на земята. Джей Вайн беше първият, който падна и повлече останалите. 

Само двама от колоездачите все още се намират в областната болница във Велико Търново.

Четирима са освободени, след като раните са им обработени.

Последствията от падането бяха видими и много от колоездачите завършиха деня охлузни рани. По-голямата част от тях не бяха и в настроение да говорят пред медиите, а тези, които все пак го направиха, признаха, че до грешката се е стигнало заради сложността на трасето.

