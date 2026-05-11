Измамниците включват изкуствен интелект в масовите фишинг атаки

Крадат данни от карти, харчат парите за злато, крипто и дрога

11.05.2026 | 12:32 ч. 3
Снимка: Pixabay

ГДБОП и прокуратурата с апо следите на масирана фишинг атака чрез фалшиви съобщения от името на институции, куриерски компании с цел измама, съобщиха на съвместен брифинг двете институции.

Съобщенията приканвали жертвите да се въведат данните от банковата си карта и смс кода, който се изпраща за потвърждение. Измамниците използвали данните за закупуване на злато, скъпа техника, криптовалута, наркотици и да захранват виртуални портфейли за казинa, каза старши комисар Владимир Димитров, директор на дирекция "Киберпрестъпност" на ГДБОП-МВР.

Арестувани са двама души, които са изпращали десетки хиляди съобщения на български протребители, те са използвали азиатска хакерска платформа. Използвали са и изкуствен интелект, който им давал съвети какви платформи да използват, за да изпращат съобщения.

Разследването е започнало преди два дни, но вече има събрани достатъчно доказателства за виновността на един човек. Той е привлечен като обвиняем. И двамата са български граждани. 

Специфичното е, че дейността на подобни престъпни елементи вече включва използването на изкуствен интелект, отбеляза Николай Николаев, говорител на Софийската районна прокуратура. Има сигнали за десетки жертви, посочиха на брифинга.

Подобни фишинг съобщения да бъдат внимателно проверявани и игнорирани, съветват органите на реда. 

 

