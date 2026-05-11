Проверяват зам.-министъра на образованието за конфликт на интереси

Министърът на образованието проф. Георги Вълчев назначи проверка на новоназначения зам.-министър Ася Панджерова във връзка със сигнали за конфликт на интереси. Случаят е свързан с нейни оценки на 12 проекта по програма “Еразъм+“ на стойност над 1,6 млн. евро, за които се твърди, че са печелени от фирми, свързани с нейния съпруг.

Министърът на образованието проф. Вълчев каза, че не е бил уведомен за сигналите.

“Нека да приключи и обществото ще получи отговор. Всичко, което се потвърди или отхвърли, ще рефлектира върху работата на екипа”, заяви министър Вълчев, цитиран от БНТ.

Министърът е категоричен, че няма да допуска компромиси с почтеността на администрацията и всеки ще понесе последствията си, ако бъде установено нарушение. Към момента проверката има за цел да изясни всички обстоятелства около дейността на Панджерова преди встъпването ѝ в длъжност.