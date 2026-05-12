Любен Дилов се подобрява, още е в Рим, животът му е вън опасност

Любен Дилов, който бе поразен от тежък инфаркт на 23 април в Рим, е настанен в една от най-престижните и специализирани сърдечно-съдови болници в Италия. За него се грижи изключителен екип, включително и един от лекарите, които преди години лекували бившия премиер на Италия Силвио Берлускони след eдин от най-тежките му инфаркти.

Състоянието на бургаския депутат от ГЕРБ-СДС е било изключително сериозно, но животът му вече е извън опасност.

Въпреки това, засега не е ясно кога ще си дойде в България. Очаква се да се получи становище от лекуващите го специалисти, като прогнозата сочи, че възстановяването му ще отнеме около месец.

По информация на Флагман.бг, Любен Дилов е получил инфаркт на 23 април в хотел в Рим. Това се е случило, докато е бил пред рецепцията. Служителите на хотела незабавно са извикали спешна помощ, за да го транспортират до най-близката болница, където е бил поставен в медикаментозна кома за 3 дни. Това на практика е спасило живота му.

Дилов има всички шансове да се възстанови напълно, ако спазва лекарските предписания.

„Състоянието му се подобрява значително. Постепенно се стабилизира и това е най-добрата новина. В постоянен контакт съм с близките му, разговарял съм и с него. Все още е рано да се правят прогнози за точната дата на завръщането му в България“, заяви бургаският общински съветник Георги Маринчев, който е сред най-близките приятели на Дилов.

„Любо е не само най-образованият, но и един от най-интелигентните хора, които съм срещал в живота си. Той е помагал на стотици млади българи да се реализират в телевизиите, литературата и изкуствата. Винаги е бил усмихнат и позитивен, не съм го чул да каже лоша дума за никой“, добави още Маринчев.

Засега не е ясно дали Любен Дилов ще продължи да бъде депутат. Той не е положил клетва, а правилникът на Народното събрание не е предвидил хипотези за отлагане на встъпването в длъжност при такива обстоятелства. Не е изключено обаче самият Дилов да реши да отстъпи мястото си на Галя Василева, която е първа резервна кандидатка.