Двама души са убити и най-малко трима ранени при стрелба в Ница

Насилието е извършено в проблемен квартал

12.05.2026 | 08:10 ч.
Двама души бяха убити, а най-малко трима - ранени, снощи при стрелба във френския град Ница, свързана с разрастващата се търговия с наркотици в страната, предаде Франс прес.

Броят на жертвите беше обявен от прокурора Дамиен Мартинели. Насилието е било проявено в проблемен квартал, редовно белязан от сблъсъци заради преразпределение на местата за продажба на наркотици. През последните години при подобни престрелки е имало редица косвени жертви, посочва АФП.

Агенцията обръща внимание на факта, че напрежението в Ница расте през последните дни, в които е била регистрирана серия от престрелки в няколко квартала, свързани с трафика на наркотици, като един човек беше ранен.

"Войната срещу наркотиците не може да завърши с поражение за Републиката“, заяви новият кмет на Ница Ерик Сиоти в социалната платформа Екс.
(БТА)

