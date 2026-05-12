Белият дом кани Илон Мъск и Тим Кук да придружат Тръмп в Китай

Белият дом е поканил главните изпълнителни директори на „Тесла“ (Tesla) Илон Мъск и на „Епъл“ (Apple) Тим Кук да придружат президента на САЩ Доналд Тръмп при посещението му в Китай тази седмица. Това съобщи Блумбърг, цитирайки високопоставено лице от Белия дом.

Главният изпълнителен директор на „Голдман Сакс“ ( Goldman Sachs) Дейвид Соломон, основателят на „Блекстоун“ (Blackstone) Стивън Шварцман, ръководителят на „БлекРок“ (BlackRock) Лари Финк, изпълнителният директор на „Ситигруп“ (Citigroup) Джейн Фрейзър и Дина Пауъл Маккормик от „Мета Платформс“ (Meta Platforms) също са сред тези, за които се очаква да са част от делегацията на Доналд Тръмп за срещата му с китайския лидер Си Цзинпин, според информацията на Блумбърг.

Групата от топ мениджъри ще се присъедини към Тръмп при виизтата, по време на която американският президент се надява да бъдат сключени редица бизнес сделки и споразумения за покупки с Пекин, според Блумбърг.

Компаниите не отговориха веднага на исканията за коментар от Ройтерс.

Властите в Китай обявиха, че Тръмп ще направи държавно посещение от 13 до 15 май, информира Синхуа.

Главният изпълнителен директор на “Енвидиа“ (Nvidia ) Дженсън Хуан няма да пътува до Пекин по време на визитата на президента Доналд Тръмп в Китай тази седмица, съобщи днес информиран източник, цитиран от Ройтерс.

Според източника Хуан не е бил поканен, тъй като Белият дом се фокусира повече върху въпроси, свързани със земеделието и гражданска авиация, като например поръчки за самолети на „Боинг“ (Boeing). Белият дом не коментира информацията.

Тръмп изгради отлични отношения с Хуан и се съгласи да позволи износа на чиповете за изкуствен интелект Ейч200 (H200) на компанията за Китай. Министърът на търговията на САЩ Хауърд Лътник обяви на 22 април, че те все още не се продават заради трудностите, които срещата местните компании за получаване на разрешителни от китайското правителство.