Изложба с гравюри на Гоя в Художествената галерия в Силистра

Прездставени са 80 произведения на автора

12.05.2026 | 07:25 ч. 0
Снимка БГНЕС

В Художествената галерия в Силистра беше открита изложба с гравюри на испанския художник Франсиско Гоя. Експозицията е озаглавена „Ужасът на войната“ и включва около 80 произведения на автора. 

Изложбата се показва за първи път в България. Творбите са част от внушителната колекция на фамилията Кесаури от Грузия, която наброява над 3000 произведения на световноизвестни майстори на четката.

По време на представянето директорът на галерията Йордан Колев разказа за творческия път на Гоя и историческия контекст, в който са създадени произведенията от експозицията, предаде БТА. Той подчерта, че художникът създава цикъла от гравюри по време на Войната за независимост в Испания, без държавна поръчка, което му дава свободата да покаже „войната с безпрецедентен и ужасяващ реализъм“.

„Гоя подчертава безкрайната драма на войната и универсалното послание за жестокостта на човек към човека“, каза Колев. По думите му именно с тази серия художникът се утвърждава като един от най-влиятелните автори в европейското изкуство.

Благодарение на фамилия Кесаури през последните години в България бяха представени изложби с оригинални творби на Салвадор Дали, Марк Шагал, Рене Магрит, Анри дьо Тулуз-Лотрек, Клод Моне и Едгар Дега.

 

