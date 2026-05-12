Русия продължава модернизацията на стратегическите бомбардировачи Ту-160М

Руският инфлуенсър във военната авиация Иля Туманов, който администрира широко популяризирания Telegram канал Fighterbomber, публикува първата снимка на Ту-160 със сериен номер 8-04, наречен Дейнекин, след модернизацията му до стандарт "М".

Предишни изображения показваха Дейнекин, който се подлага на модернизация в завода на Казанското авиопроизводствено обединение още през 2020 г., което прави времевата линия от началото на модернизацията му до публикуването на постмодернизационните снимки период от приблизително пет години, пише Defence Blog.

Ту-160, известен в НАТО като Блекджек, е най-големият и най-тежкият свръхзвуков боен самолет в света и най-способният руски стратегически бомбардировач, способен да носи ядрено оръжие. Извършен за първи път през 1981 г. и влязъл в съветска служба през 1987 г., самолетът с въртящо се крило може да носи до дванадесет крилати ракети Х-55 или Х-101/102 в две вътрешни ротационни пускови установки, което му дава възможност за конвенционални и ядрени удари на междуконтинентални разстояния. Програмата за модернизация на Ту-160М, управлявана от Казанското авиопроизводствено обединение, модернизира оригиналния планер Ту-160 с актуализирана авионика, комуникационни системи и подобрения на двигателя, като същевременно запазва основната архитектура на планера и оръжията. Обозначението Ту-160М2 се отнася до новопостроени самолети, а не до преобразувани стари планери, въпреки че разликата между двата варианта по отношение на системите и възможностите не е напълно публично разкрита.

По-широката оперативна картина около руския флот Ту-160 е значително по-малко впечатляваща, отколкото предполага реториката на Кремъл за стратегическите бомбардировачи, според анализ, публикуван от AviVector, изследователски акаунт с отворен код, фокусиран върху авиацията. Докладите на AviVector показват, че само една трета от руските стратегически бомбардировачи Ту-160М се използват за бойни мисии срещу Украйна, докато останалите две трети са ангажирани с тестване, обучение, поддръжка, модернизация или все още се строят. Според данни от регистъра, цитирани от AviVector, руските Въздушно-космически сили експлоатират общо 18 самолета Ту-160М, но само седем се използват за бойни мисии, като обикновено изстрелват от авиобаза Украинка в руския Далечен изток, а понякога и от авиобаза Енгелс-2 в Саратовска област.

Описаният от AviVector оперативен модел включва въоръжаване на самолета с крилати ракети в Енгелс-2 преди мисии, след което връщане в Украинка или оставане в Енгелс-2 в зависимост от изискванията на мисията. Това географско разделение между двете бази, разделени от хиляди километри, отразява както обхвата на платформата Ту-160, така и логиката на разпръскване, която Русия прилага към своя флот от стратегически бомбардировачи, за да намали уязвимостта от потенциални удари. Енгелс-2, който украинските атаки с дронове са били цел на многократни нападения от 2022 г. насам, служи като основна предна точка за въоръжаване и спиране на мисии на Ту-160 срещу Украйна, докато Украинка осигурява допълнителен капацитет за разпръскване на разстояние, което прави атаката с украински дронове значително по-трудна.

Картината на производството и поддръжката в Казан е също толкова показателна. Анализът на AviVector показва, че приблизително седем до девет самолета Ту-160М и Ту-160М2 се намират в цеховете на Казанското авиопроизводствено обединение във всеки един момент, което представлява значителна част от общия флот и предполага, че модернизацията и новите производствени програми протичат по-бавно, отколкото предполагат официалните изявления на Русия за обновяване на стратегическите бомбардировачи. Сателитни изображения, заснети на 18 март 2026 г., показват два самолета Ту-160М, преместени в ново производствено хале, чието строителство започна през 2020 г., докато два допълнителни самолета Ту-160М бяха паркирани на открито извън съоръжението, според доклада на AviVector.

Самото ново производствено хале е важен контекст.

Русия обяви амбициите си да възобнови производството на Ту-160 в средата на 2010-та година, като тогавашният вицепремиер Дмитрий Рогозин направи многократни публични изявления за изграждането на нови самолети Ту-160М2 в Казан. Строителството на ново производствено хале, което започва през 2020 г. и очевидно достига оперативна употреба в началото на 2026 г., предполага, че сроковете са се удължили значително от първоначалните съобщения, въпреки че преместването на самолети в новото съоръжение показва, че инфраструктурата вече е функционална. Колко бързо съоръжението може да произвежда или завършва нови самолети Ту-160М2 и с каква скорост по-старите самолети Ту-160 могат да преминат през процеса на модернизация, остават отворени въпроси, на които наличните сателитни изображения и анализът с отворени източници не могат да дадат окончателен отговор.

Потвърденият брой на шест Ту-160М и три Ту-160М2, видими извън производствения конвейер, в комбинация със седемте самолета, за които се съобщава, че провеждат бойни операции, и седемте до деветте в различни етапи на работилница, предполага флот, който едновременно води война, преминава през модернизация и се опитва да създаде ново производство в едно индустриално съоръжение. Това е амбициозен оперативен план.

Дали излизането на Дейнекин от петгодишната му модернизация е знак за ускоряване на програмата или просто нормално темпо на сложни усилия за модернизация е въпрос, на който следващият самолет, който ще излезе от Казан, ще помогне да се отговори.