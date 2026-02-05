Явор Гечев за мъчителите на животнии от Свищовско: Изпечени убийци и садисти

Ако се извадят наяве всички участници в мрежата за убийство на животни по мъчителен начин и разпространение на порнографски материали, за което бяха задържани Анита Вачкова и Детелин Аврамов, досиетата „Епстийн” ще избледнеят пред това какво се търгува в интернет и за какви ужасяващи неща говорим. Важно е както как се произвежда това съдържание, така и кой го употребява. Защото, за да платиш 4 000 евро за едно видео, колкото и да е дълго то, значи имаш достатъчно много финансови средства, за да си го позволиш, при това нееднократно. Това каза активистът за защита на животните Явор Гечев пред Нова Нюз.

Той беше категоричен, че хората, които закупуват такива видеа, трябва да бъдат разкрити, защото „има ли пари в тази работа, ще има и такива, които са готови да извършат всичко, за да ги вземат”.

Активистът посочи, че арестуваните Габриела Сашова и Красимир Георгиев, както и Анита Вачкова и Детелин Аврамов, далеч не са единствените, които се занимават с това. Той допълни, че в още една страна от ЕС тече разследване за създаване на такива видеоклипове, затова може да се говори за международна мрежа.

Според него двете заловени двойки най-вероятно нямат връзка помежду си. „Този случай обаче е по-брутален от предходния, защото говорим за много повече животни и това продължавало близо 13 години. Видеата с измъчване са били много по-дълги”, допълни още Гечев. „Това са едни изпечени убийци и садисти”, категоричен беше той.

Според Явор Гечев обаче Вачкова и Аврамов няма да получат снизходителна присъда, защото след случая с Габриела и Красимир вече се предвиждат наказания до 12 години затвор. Гечев беше категоричен, че чувствителността на обществото по такива теми е много изострена.

Той също така обясни, че разследващите органи вече могат да се справят много по-добре с такива случаи. Експертът допълни обаче, че има още какво да се желае при установяването на такива престъпления и това засяга координацията между отделните органи. Също така допълни, че ресурсът е ограничен.

Гечев каза, че е стартирал петиция за създаване на Агенция за закрила на животните, която би помогнала в развитието на капацитета при разследването на случаи на насилие над животните. Той подчерта, че такава структура ще бъде координиращо звено между отделните институции и няма да изземва ничии функции.

Явор Гечев препоръча ако имаме информация за насилие върху животни, да подадем сигнал на телефон 112.