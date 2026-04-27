Гечев, ПБ: Предпочитаме да работим, не да говорим

Избраният за народен представител от “Прогресивна България” Явор Гечев коментира, че всички ангажименти, които са поети от партията, ще се случат.

“Ще бъде реформиран настоящият модел на управление, ще бъде върнато доверието към институциите, ще има мерки по отношение на цените, ще се работи за съдебната реформа”, каза пред Нова тв бившият земеделски министър.

Гечев е категоричен - “от нашата политическа формация очаквайте праволинейност. Ние предпочитаме да работим, отколкото само да говорим”.

Мерки и съдебна реформа

Бъдещият депутат добави, че към момента се работи по мерките, засягащи цените на храните, на горивата, подготвят се и съответните законови инициативи. По отношение на горивата поясни, че се подготвят компенсации. По негови думи има търговци, които са използвали нелоялни практики, за да увеличат цените. В тази връзка трябва да се установи и как са работили регулаторите и агенциите, подчерта бъдещият народен представител. По отношение на качеството на храните, Гечев каза, че ще бъдат продължени някои полезни политики, като ще бъдат предприети и още.

Другата важна промяна ще бъде свързана с ВСС, добави Гечев и подчерта, че изборът на членове на ВСС трябва да е прозрачен.

Гечев обясни, че трябва да се види какво е финансовото състояние на държавата, за да се взимат и съответните решения. Също така посочи, че трябва да се сформират Народното събрание и кабинет, за да се говори по-подробно за предстоящите действия на новата власт.