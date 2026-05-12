Челен удар след Владая: Мъж е в критично състояние, пострадали са и две бременни жени

Двама са прегледани на място и не са хоспитализирани

12.05.2026 | 10:54 ч. Обновена: 12.05.2026 | 11:05 ч. 7
Снимка: БГНЕС

 Петима души пострадаха при челен удар на два автомобила в началото на Панорамния път след Владая. Инцидентът е станал около 01:24 ч. тази нощ. 

На място са изпратени 3 линейки. Пострадалите са 3-ма мъже и 2 жени.

56-годишен шофьор е в критично състояние с контузия на главата, сътресение на мозъка, открита фрактура на крак и е в шок. Той е транспортиран във ВМА.

Две бременни жени (на 20 и 21 години в шести и седми месец) са с контузии на глава, гръден кош и крака и са откарани в "Пирогов".

Двама мъже от другия автомобил са прегледани на място – с леки контузии и са оставени без нужда от хоспитализация.

Заради инцидента по пътя София-Перник се образуваха километрични колони.

