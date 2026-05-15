Двама нови депутати от "Прогресивна България" положиха клетва

Това стана в началото на днешното заседание

15.05.2026 | 09:35 ч. Обновена: 15.05.2026 | 09:38 ч. 0
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Двама нови депутати от "Прогресивна България" положиха клетва в началото на пленарното заседание днес. 

Това са Мирослав Митков от Старозагорски избирателен район и Таня Гюрюшева-Николова от район Търговище. Те са обявени за депутати с решения на Централната избирателна комисия. 

Парламентът прекрати вчера пълномощията на народните представители от "Прогресивна България" Илко Илиев, Марио Смърков и Крум Неделков заради подадени от тях оставки. Илко Илиев става областен управител на област Търговище, а Марио Смърков - областен управител на област Варна. 

Крум Неделков, който беше депутат от Стара Загора, е назначен за заместник-министър на земеделието и храните. 

