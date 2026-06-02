Радев: България следи с тревога ескалацията на конфликтите в Близкия изток

Премиерът се срещна с министъра на националната отбрана на Ливанската република

02.06.2026 | 18:40 ч.
МС

Възстановяването на мира в Близкия изток ще укрепи стабилността на Европа, която е пряко засегната от нарушените вериги на доставки и особено от ръста на цените на енергийните ресурси, вследствие на военните действия в региона.

Това заяви министър-председателят Румен Радев, цитиран от пресслужбата на Министерския съвет, на среща с министъра на националната отбрана на Ливанската република генерал-майор Мишел Менаса, който е на посещение в България.

Министър-председателят Радев посочи по време на срещата, че България следи с тревога ескалацията на военните действия в различни зони на Близкия изток и подчерта, че дипломацията няма алтернатива за постигането на устойчиво мирно решение.

Министър Менаса подчерта от своя страна, че преустановяването на военните действия и възстановяването на суверенитета на Ливан върху цялата територия на страната е основният приоритет за ливанското правителство. Той изрази и очакването на Ливан за подновяване на мандата на мироопазващата мисия на ООН в Ливан – UNIFIL.

Днес американският президент Доналд Тръмп призова Израел и ливанската шиитска групировка "Хизбула" "завинаги" да спрат да се сражават, след като по-рано съобщи, че двете страни по конфликта са му обещали да прекратят временно размяната на удари, предаде Франс прес.

