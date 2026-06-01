Русия е във възторг след Европейското: Винаги е предизвикателство да се състезаваш в България

От 27 до 31 май във Варна, България, се проведе Европейското първенство по художествена гимнастика. Това бяха първите международни състезания от 2021 г. насам, където спортисти от Русия и Беларус се представиха под знамето и химна. Международната федерация по гимнастика премахна ограниченията в средата на май.

Те бяха въведени през февруари 2022 г. след руската инвазия в Украйна и се отнасяха не само за художествената гимнастика, но и за спортната гимнастика, скачането на батут, акробатичната гимнастика и аеробната гимнастика. Представителите от Русия и Беларус бяха напълно блокирани от представянето на състезания, а от 2024 г. им беше предоставено правото да се състезават като неутрални - което означава без знаме или химн.

Украйна се противопостави на премахването на ограниченията за руски и беларуски спортисти

Министерството на младежта и спорта нарече това решение "официално одобрение на войната, убийствата и геноцида". Украинската федерация по гимнастика обаче не бойкотира първенството.

"Не можем да си позволим да бойкотираме състезанието и доброволно да предоставим на врага празни подиуми и международни платформи за неговата пропаганда", заяви министерството.

Юношата София Краинска спечели един от сребърните медали на Украйна. Финалите на индивидуалните състезания с лента се проведоха в четвъртък, 28 май. Първото място отиде при рускинята Яна Заикина, възпитаничка на академията "Небесна благодат" на Алина Кабаева. По време на церемонията по награждаване, когато започна да свири руският химн, Краинска запуши ушите си със слушалки и очите си с ръце.

Същия ден беларуската Кира Бабкевич спечели злато в дисциплината с топка. Завършилата на трето място Варвара Чубарова повтори представянето на Краинска по време на изпълнението на беларуския химн.

След действията на Краинска и Чубарова, Украинската федерация по гимнастика обяви старта на кампанията #CloseYourEyesAndEars в памет на жертвите на войната, призовавайки всички спортни федерации по света, независимо от спорта, да се присъединят към нея, както и спортисти, треньори и фенове.

На състезанието във Варна обаче никой не се присъедини към тази кампания

Златото на Бабкевич остана единственото за отбора на Беларус, а руският химн беше изсвирен само още веднъж след победата на Яна Зайкина: в неделя София Илтериакова спечели златото на обръч. Среброто остана за Алина Горноско от Беларус, а бронзът за София Рафаели от Италия.

Общо руските гимнастички спечелиха девет медала на Европейското първенство: два златни, четири сребърни и три бронзови, докато беларусите спечелиха един златен и два сребърни. В общото класиране по медали Русия и Беларус завършиха съответно на четвърто и пето място. България спечели най-много златни медали (четири), следвана от Германия на второ място и Испания на трето. Украинските гимнастички взеха два сребърни и два бронзови, класирайки се на седмо място.

Както отбелязва Ekho, от 15-те руски гимнастички, участващи в Европейското първенство, 13 тренират в гимнастическия център "Небесна благодат" в Краснодарски край. София Илтерякова тренира в Москва, но преди това е участвала в състезания и събития в академията на Алина Кабаева, за която се говори, че е любовница на Путин. Само юношеската Ева Чевтаева не е свързана с академията.

Татяна Сергаева, също от "Небесна благодат", стана старши треньор на националния отбор през февруари 2025 г. Тя замени Ирина Винер, която ръководеше отбора от 2001 г. Винер преди това е тренирала, наред с други, Алина Кабаева. Както съобщи руската служба на BBC, между двете избухна конфликт, който костваше на Винер няколко високи позиции в руския спорт.

Това представяне на "Небесната благодат" в националния отбор, пише "Ехо", цитирано от Meduza, беше критикувано от членове на специализиран чат в Telegram, където общуват гимнастички, техните родители, журналисти и треньори.

"Мислехме, че нещата ще се подобрят при Сергаева - привидно неутрален треньор, който се застъпва за справедливост и не играе фаворити - но не... сега всичко зависи от желанията на г-жа Кабаева", цитира изданието един коментар.

Руският министър на спорта Михаил Дегтярев заяви, че резултатите от Европейското първенство "потвърждават високото ниво на руската школа по художествена гимнастика, нейните традиции и качеството на тренировките ѝ", въпреки факта, че руските гимнастички са се представили много по-убедително преди наказанието. През 2021 г. те заеха първо място в класирането по медали както на Европейското, така и на Световното първенство.

Възторг в Русия

"През петте дни на Европейското първенство по художествена гимнастика руските спортисти си възвърнаха световното признание и заеха мястото си сред световните лидери в спорта. След Варна нашите гимнастички ще бъдат в добра позиция да се борят за медали на Световното първенство в Германия през август и да се класират за Олимпийските игри през 2028 г. във Франкфурт на Майн", пишат държавните медии за представянето на родината си в България.

Самата Кабаева също коментира състезанията, като заяви, че "Европейското първенство в България потвърди, че руската художествена гимнастика остава една от най-силните в света".

"Европейското първенство за пореден път потвърди, че руската художествена гимнастика остава една от най-силните в света и продължава да се развива", каза Кабаева. "Уверена съм, че нашият отбор има още много забележителни победи и поводи за гордост. Този турнир беше специален за нашия отбор: след дълга пауза руските спортисти отново се състезаваха на международната сцена под националното знаме и с руския химн. Това събитие е от голямо значение за всички руски спортове."

Винаги е било трудно за чуждестранните гимнастички да се състезават в България заради силната подкрепа от трибуните, но на Европейското първенство във Варна рускините успяха да преодолеят зрителския натиск, заяви световната и олимпийска шампионка Анастасия Татарева.

"Още в началото предположих, че нашите състезателки ще се борят за места на подиума, че ще могат, въпреки всички трудности, да се състезават с най-силните чуждестранни гимнастички. И точно това се случи. Ясно е, че ни липсваше известен състезателен опит, но това определено ще дойде с времето. Мисля, че момичетата ще станат по-уверени и постоянни след Европейското първенство; те вече показаха много респектиращ резултат във Варна. Имаме медали в почти всяка дисциплина, с изключение на индивидуалния многобой, дори и не всички да са златни", каза Татарева.

По думите й сребърните и двата бронзови медала "също могат да се считат за значителен успех, защото тези награди бяха спечелени срещу много силна конкуренция, срещу българките, които се състезаваха у дома".

"Винаги е емоционално предизвикателство да се състезаваш в България, където феновете са много страстни и подкрепят своите спортистки с всички сили. Но мисля, че нашите момичета се справиха. И това въпреки факта, че за първи път от няколко години те се състезаваха с нашия химн, знаме и в руски униформи. Разбира се, момичетата бяха нервни, но отговорността за резултата се удвои, ни най-малко. Вярвам, че нашите момичета се справиха с всички предизвикателства на много високо ниво. Поздравления за всички. Продължаваме напред - това е само началото", добави тя.