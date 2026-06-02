Предупредиха Путин: Трудно вече си позволяваме финансово войната в Украйна

Висши руски служители са предупредили президента Владимир Путин, че разходите за войната в Украйна са неустойчиви, което разкрива нарастващите разделения в ръководството относно това как да се управлява нарастващият икономически натиск, докато пълномащабното нахлуване на Русия навлиза в петата си година.

Служители от руското Министерство на финансите и централната банка предложиха съкращения на разходите за отбрана, предупреждавайки Кремъл, че настоящото ниво на планираните разходи рискува да доведе до опасно увеличение на бюджетния дефицит на правителството, съобщи Bloomberg, позовавайки се на официални документи и хора, запознати с въпроса.

Висши служители в Министерството на отбраната и някои в Кремъл, които са решени да преследват военните цели на Путин, обаче настояват за защита на военните разходи. Министерството на отбраната твърди, че съкращаването им би навредило сериозно на икономиката, тъй като толкова много предприятия сега зависят от договори, свързани с военните, и че, напротив, са необходими допълнителни средства за покриване на дефицит до три трилиона рубли (36 милиарда долара) тази година.

Твърди се, че Путин е поискал от служители на Министерството на финансите да намерят съкращения на разходите в други бюджетни области, преди да се насочат към отбраната.

На крачка от рецесията

При изготвянето на бюджета за 2026 г. руските власти разбираха, че през втората половина на годината може да възникне дефицит на финансиране от приблизително 1,2-1,5 трилиона рубли - сума, която може да е необходима за отбранителния сектор. Но по-ранните надежди за сделка за прекратяване на войната в Украйна не се оправдаха, а покачването на цените на петрола, причинено от войната в Иран, няма да е достатъчно за решаване на проблемите на Москва, съобщиха източници, близки до руското правителство, пред Bloomberg.

Междувременно бюджетният дефицит на Русия за първите четири месеца на годината нарасна до 5,9 трилиона рубли, или 2,5% от БВП, което е с около 50% над плана за цялата година.

Министерството на икономиката също очаква БВП да нарасне само с 0,4% през 2026 г., в сравнение с предишната оценка от 1,3%. Официалните данни показват, че икономиката се е свила през първото тримесечие за първи път от три години. Това означава, че сега Москва трябва да реши как да се справи с дефицита, което на практика означава намаляване на разходите или намиране на нови източници на приходи.

Обратно към 90-те?

В края на май финансовият министър Антон Силуанов заяви пред руския вестник "Комерсант", че е необходима "известна сдържаност" в публичните разходи, подчертавайки, че отбраната и социалните задължения на правителството са приоритети в разходите.

"Резервите не са неограничени. Слабите финанси не могат да бъдат толерирани в контекста на такива мащабни глобални трансформации", каза той, добавяйки: "Трябва да подобрим ефективността на бюджетните разходи."

Задълбочаващият се финансов дефицит на Русия разгневи и Валери Гартунг, висш депутат в долната камара на парламента на страната, който миналата седмица си спомни хиперинфлацията, последвала разпадането на Съветския съюз.

"Какво ще правим по въпроса?", попита той. "Да печатаме пари или какво? Като през 1992 г., когато цените се покачваха с 30% всяка седмица? Разбираме, че това не е решението."