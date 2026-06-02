Пери Едуардс най-сетне вдига сватба

Пери Едуардс разкри подробности за сватбата, която планират с Алекс Окслейд-Чембърлейн. 32-годишната певица от Little Mix най-сетне ще сключи брак с 32-годишния футболист, след като вече близо 4 години са сгодени.

Изпълнителката разкри, че вече е във финалната фаза на планирането на големия ден. Скоро тя е изпробвала булчинската си рокля за първи път.

"Има толкова много и в личния ми живот, и в професионалния, което предстои - моята сватба! Аз пробвах роклята онзи ден и аз съм толкова щастлива за нея. Толкова е вълнуващо, нямам търпение", посочи тя пред списание "1883".

