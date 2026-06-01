Ясновидецът Яцковски: Задава се криза, ще е по-зле от времето на комунизма ВИДЕО

Светът е на прага на огромна финансова криза, с каквато не се е сблъсквал от много години, твърди в последното си видео известният полски ясновидец Кшищоф Яцковски. Сигнал, че кризата е на прага ще бъде драстичното поскъпване на хранителните продукти

Яцковски предвижда, че САЩ съзнателно ще предизвикат мощен финансов срив (чрез срутване на облигациите и държавния дълг), който като цунами ще залее световните пазари. Европа ще бъде ударена почти веднага. Последиците ще са толкова тежки, че много населени места ще загубят финансова ликвидност и няма да могат да функционират нормално.

За да се предотврати хиперинфлация, парите ще бъдат замразени за продължителен период. Вместо тях хората ще получават месечни "точки" или електронни кредити за основни нужди. Спестяванията също ще бъдат замразени. Стандартът на живот ще спадне драматично - според него в някои отношения дори по-зле от времето на комунизма.

Кризата ще засегне тежко туризма, авиацията и високотехнологичните индустрии, особено Китай като "световна фабрика". Яцковски смята, че става въпрос за умишлен "финансов рекет", чиято цел е радикална промяна на световната финансова система.

Кшищоф Яцковски е сред най-известните в света гадатели. Има спечелени няколко риалити предавания за ясновидство и е главен герой в документални филми, посветени на способностите му. През 2003 г. той участва и взе голямата награда в риалити турнир за екстрасенси, врачки и ясновидци на японската телевизия "Асахи".