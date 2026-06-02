Почина писателят и депутат Любен Дилов-син

Писателят и депутат от ГЕРБ-СДС Любен Дилов-син е починал.

Това е станало в Правителствена болница, където Дилов бе преместен преди две седмици, след като получи тежък инфаркт в Италия. Заради инфаркта, който го порази изненадващо, докато беше в Италия, Дилов-син не успя да се закълне като народен представител в 52-ото Народно събрание.

Сърдечният инцидент се случил в Рим по време на екскурзия с децата му, на която заминали веднага след изборите на 19 април. Дилов бе втори в листата на ГЕРБ в Бургас, откъдето влиза и в предишните няколко мандата.

Инфарктът е бил много тежък. Публицистът, журналист и политик бе изпаднал в кома. Събудил се от нея три седмици преди да бъде преместен в България.

"Сбогом, Любо Дилов! Загубих приятел, ярка личност, талантлив писател и човек с изключително чувство за хумор и гражданска позиция. Изказвам своите най-искрени съболезнования на семейството, близките, приятелите и всички, които го уважаваха и обичаха", написа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Любен Дилов-син е роден на 19 ноември 1964 г. в София. Син е на българския писател фантаст Любен Дилов (1927 – 2008 г.).

Завършва Факултета по журналистика на Софийския университет „Климент Охридски“, специалност „Печатни медии“. Редактор е в няколко печатни издания като вестник „Поглед“, списание „Литературна академия“ и други.

От 1990 г. се занимава със създаването на телевизионните предавания „Ку-ку“, „Каналето“, „Хъшове“, „Шоуто на Слави“. Той е двигател и основен идеолог на тези предавания.

След 2001 г. Дилов-син навлиза в политиката на България. Той е създател и първи говорител на движение „Гергьовден“, а през 2003 г. става и негов председател.

От 11 август 2010 г. е главен редактор на българското издание на италианското списание „L'Europeo“.

Дилов-син беше депутат в 40-ото, 45-ото, 46-ото, 47-ото, 48-ото,49-ото, 50-ото, 51-вото и 52-рото (до момента) Народно събрание.