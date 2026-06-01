Управляващите режат субсидии, ковид добавки и дълговия таван

Редукция на партийната субсидия за един глас, отпадане на ковид добавката от пенсията и промяна в тавана на държавния дълг предлагат управляващите.

Мерките бяха представени пред журналисти в Народното събрание от председателя на временната парламентарна комисия по бюджет и финанси Константин Проданов. По думите му мерките са съгласувани с Министерството на финансите.

Тези три мерки са част от комплекс от мерки, които предстои да предложим, каза още той. По думите му не очакват редовният бюджет да се забави, но има технологични процедури. Вероятно в началото на август ще има гласуван бюджет.

Свързани статии Константин Проданов за кабинета "Радев": Този състав означава летящ старт

В момента сме в условията на удължителен бюджет заради липсата на редовна финансова рамка за тази година. Преди няколко дни внесохме една промяна, която беше свързана с индексацията на минималните пенсии, тъй като те не можеха да бъдат осъвременени по швейцарското правило, понеже това досега не беше предвидено в действащото законодателство. Това беше първата промяна, която внесохме. Сега, между двете четения, в резултат на анализа, който в момента се извършва в Министерството на финансите, предлагаме, с оглед на досегашните резултати, още няколко промени, заяви Проданов.

За партийната субсидия

"В момента тя е 4,09 евро на глас, а ние предлагаме да бъде намалена на 3 евро на глас. Тази промяна ще влезе в сила от деня на полагане на клетва на новия парламент, тоест от 30 април тази година", подчерта той.

Проданов обясни, че целта на тази промяна, наред с фискалната икономия, е да се даде пример, че политическата класа, в момент когато финансовата ситуация безспорно е тежка - трябва да поеме своята отговорност.

"Налагат се трудни и рестриктивни мерки и затова е важно да започнем от себе си и да дадем ясен пример за солидарност и дисциплина", изтъкна депутатът.

За тавана на държавния дълг

"Според Закона за публичните финанси държавата може да поема дълг само с цел рефинансиране на стари, падежиращи задължения. В рамките на тази година това вече е направено - имаше около 1,4 млрд. евро стари падежиращи задължения, срещу които вече е изтеглен дълг под формата на държавни ценни книжа. Нито удължителният закон в сегашния му вид, нито Законът за публичните финанси предоставят възможност държавата да използва директно дългово финансиране за покриване на текущи нужди или инвестиционни разходи", обясни Проданов.

И беше категоричен, че промяната се налага, за да се даде възможност на МФ да прибегне до допълнително дългово финансиране в размер на 3,8 млрд. евро. Преобладаващата част от тази сума ще бъде използвана за авансово финансиране на проектите по ПВУ. "Огромната част от плащанията по ПВУ са концентрирани именно през тази година. В рамките на осемте месеца до 31 август, когато трябва да приключат всички плащания, за да можем да претендираме за тяхното възстановяване, предстоят плащания в размер на 4,4 млрд. евро", заяви той.

COVID добавки към пенсиите

"Първоначално размерът им беше различен, а впоследствие се установи на 60 лева месечно. По своята същност това беше временна мярка и според мен трябваше да остане такава. Тя имаше социален характер, а не осигурителен, и в този смисъл включването ѝ в размера на пенсията вероятно не беше най-правилният подход. Но както гласи старата поговорка, няма нищо по-постоянно от временните мерки. Така тази добавка се превърна в постоянна част от пенсиите", подчерта Проданов.

И допълни: "Ние сме наясно, че няма как, особено за една от най-уязвимите групи в обществото - пенсионерите, тази сума да бъде отнета. В същото време обаче е факт, че подобни плащания, които са социални по своя характер, нарушават осигурителния принцип на системата, при който следва да има пряка връзка между направените осигурителни вноски и получаваните права. Нарушаването на този принцип чрез подобни инициативи води до загуба на доверие в самата система и демотивира хората да се осигуряват върху реалните си доходи".

Свързани статии ГЕРБ поискаха промени в Закона за държавния дълг

Затова от "Прогресивна България" COVID добавката за настоящите пенсионери да се запази и да не бъде намалявана или премахвана. "От 1 юли обаче тя вече няма да бъде осъвременявана по швейцарското правило. Само частта, представляваща COVID добавка, няма да подлежи на осъвременяване, тъй като целта на швейцарското правило е да актуализира пенсиите, основани на осигурителен стаж и възраст, а не социални плащания. Освен това за новоотпуснатите пенсии след 1 юли COVID добавка вече няма да бъде включвана, защото, както вече отбелязахме, тя представляваше временна антикризисна мярка. COVID кризата приключи", подчерта Проданов.

И беше категоричен, че "няма да вдигаме данъци" на фона на очакваното решение на ЕК за свръхдефиците.

За майчинството

Няма да се променят нито условията, нито срокът, нито средствата за майчинството, каза Проданов. Той коментира изказване на депутата на парламентарната група "Прогресивна България" Владимир Николов в ефира на БТВ. Според Проданов думите на Николов са били интерпретирани неправилно, тъй като са извадени от контекста. Акцентът е отсъствието на държавата по наболелия проблем с детските градини и яслите и необходимостта от държавата да си влезе във функциите и да създаде достатъчно условия така, че да няма деца, за които да няма място в гадините и яслите.

Ние ще предложим след време допълнителни стимули за майките, които искат да се върнат на работа преди края на срока на майчинството им, това да става при още по-доби условия от съществуващите в момента, допълни Проданов.