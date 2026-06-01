Жители на незаконния град край Варна искат среща с кмета Коцев

Семейства, които живеят в незаконния град в местността “Баба Алино” настояват за среща с кмета на Варна Благомир Коцев и търсят отговори на въпросите си относно статута на домовете им.

Хората твърдят, че разполагат с нотариални актове, плащали са данъци, сметки за електроенергия и вода, а някои от тях имат и лични карти, издадени на съответните адреси. В същото време позицията на общинската администрация остава непроменена - строежите са незаконни и подлежат на премахване.

Павел е един от живеещите в комплекса, по думите му страхът от негативни реакции е една от причините малко хора да застанат публично пред медиите.

"Това вече е петото интервю. Жителите излизаха редовно за интервюта. И мисля, че едната от причините защо днес няма хора, е защото има доста страшни отговори от България в медиите или във Фейсбук, че трябва да разрушат всичко тук, че украинците се виновни за всички беди в България, че трябва да си заминават в Украйна…”, разказва пред БНТ Павел.

Той допълни, че дори български граждани, живеещи в комплекса, не са получили подкрепа в общественото пространство. "Особено това, вчера излизаха българи, жители на комплекса от български произход и видях, че те също не получиха подкрепа от сънародниците, че те са виновни в това, за да стане тази беда”.

Искат отговори от кмета

Жителите са подготвили редица въпроси, които искат да зададат на кмета на Варна по време на очакваната среща. Първият въпрос е свързан със статута на имотите и документите, които собствениците притежават.

"Ако моят дом е бил вписан в кадастъра, имал е удостоверение за търпимост, нотариален акт и за него са били плащани данъци, как аз, като обикновен купувач, трябва да разбера, че държавата го счита за незаконен”, чудят се живущите в незаконния град.

Друг въпрос засяга действията на администрацията през последните години. "Ако обектите са били толкова очевидно незаконни, защо администрацията на Варна през януари 2025 г. е разрешила изработване на ПУП на тази територия."

Собствениците поставят под съмнение и начина, по който имотите са били вписвани и продавани. "Защо обектите са били вписани в кадастъра и по тях са се извършвали сделки чак до май тази година, ако властите са ги считали за незаконни”, питат варненци.

Друг основен въпрос е как купувачите е трябвало да разберат, че има проблем с имотите. "По какъв начин един обикновен купувач е трябвало да разбере, че има проблем с имота, след като той е бил вписан в кадастъра, имало е нотариално оформяне документи и за него са били приемани данъци."

Жителите искат гаранции, че няма да бъдат единствените, които ще понесат последствията:

"Гарантира ли общината, че добросъвестни собственици няма да станат единствените, които ще понесат последиците от грешки на администрацията”.

Възможно ли е да има компенсации?

Сред въпросите е и възможността за компенсации. "Ако се установи, че нарушенията са били допуснати от държавни органи или отделни длъжностни лица, предвиждат ли се компенсации за собствениците."

Хората настояват за обяснение и защо години наред са били приемани данъци и такси за тези имоти:

"Защо общината в продължение на години е приемала данъци и такси на тези обекти, а сега поставя под съмнение техния статут”.

Неясно остава и бъдещето на закупените вече къщи. По-късно днес е насрочена среща между собствениците, инвеститорите и техните юристи. Ако бъдат предприети действия срещу тях, живеещите в комплекса са готови да търсят правата си по съдебен път.

