ПБ с нагло изказване: Не всички пенсионери ще умрат от глад без 2 евро

Не всички пенсионери ще умрат от глад без 2 евро. Това заяви шефът на временната бюджетна комисия Константин Проданов, след като предложението на "Прогресивна България" да не осъвременява COVID-добавката и по този начин да се спестят поне по 2,39 евро от пенсията на всеки пенсионер мина на второ четене.

Опозицията се възмути на решението, а Проданов обясни, че нямало нищо да се взема, защото пенсиите се вдигали по швейцарското правило, а ковид бонуса нямал нищо общо индивидуалния принос, а и COVID отдавна минал.

Освен това от 1 юли още тази година във формулата за пенсиите вече няма да се включва т. нар. ковид добавка от 30,68 € (старите 60 лв.). Средно за шест месеца има около 50 хил. нови пенсионери. Грубите сметки показват, че само от тях за един месец ще се спестят 1 564 680 евро, или 9 388 080 евро до края на годината, съобщава "24 часа".

За старите пенсионери добавката остава, но според предложението тя няма да се осъвременява по швейцарското правило от 1 юли

Това означава, че увеличението на пенсиите ще бъде малко по-ниско спрямо вариант, при който и тази сума се индексира със 7,8%. Ако добавката е 30,68 евро, нейната индексация със 7,8% би донесла още 2,39 евро на месец. Грубата сметка показва, че ако тези бонуси спрат да се индексират, това отделно ще пести по 3,66 млн. евро на месец, или 22 млн. на година.

Като прибавим и отпадането им при новите пенсии, означава спестени общо около 30 млн. евро до края на годината. През следващите години този ефект щял да бъде по-голям обясниха от ПБ.

"Това е безобразие да вземете по 2,39 евро от джоба на пенсионерите, а не се борите срещу мафията! Имаше различни варианти и първо трябваше да представите пакет от мерки, а не да предлагате промени на парче. Ще борим олигархията като бръкнем в джоба на пенсионерите. Това не мога да го разбера! 30 млн. евро ще платим само след дни по договора с "Боташ", нека да тях да не платим! 30 млн. евро е половината от издръжката на НСО, за да пази властта. Нека тях да не платим! Просто нямам думи за цинизма на това предложение", каза председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев.

Стефан Белчев от ПБ се опита да убеди опозицията, че не се вземат по 2 евро от пенсионерите, а напротив - пенсиите се увеличават.

"Подгответе цял пакет от мерки, но първата не може да е насочена към най-уязвимите хора. Няма да подкрепим това предложение, преразгледайте това предложение", реагира бившата финансова министърка Теменужка Петкова от ГЕРБ