Най-скъпата военна тайна на бивша Югославия: Подземното летище "Желява" ВИДЕО

Подземното летище Желява е построено по време на Студената война, имало е пет писти и километрични тунели, а мнозина все още го смятат за най-големия проект на бившата Югославска държава.

Пролетта е идеалното време от годината за екскурзии сред природата. Горите и планините, обгърнати в яркозелени нюанси, са особено магически, а температурите са идеални за дълги разходки и дишане на чист въздух с пълна сила. Краят на май и началото на юни е идеалното време за посещение на Лика, най-слабо населеният регион на Хърватия, който крие цели три зрелищни национални парка. Освен природните красоти обаче, тази все още недостатъчно проучена част от страната съдържа и една от най-добре пазените тайни на бивша Югославия - летище Желява. Построено по време на Студената война, на самата граница на Хърватия и Босна и Херцеговина, то първоначално е било предназначено за военна база на югославските военновъздушни сили и противовъздушна отбрана, пише Putnikofer.hr.

Строителството е струвало поне 22 милиарда евро

Комплексът се е състоял от мрежа от тунели и подземни хангари, изкопани в планината, чиято основна цел е била да защитават самолети МИГ 21. Изграждането на това летище е един от най-големите проекти на бивша Югославия и се смята, че е струвало между шест и осем милиарда щатски долара, което днес би се равнявало на повече от 22 милиарда евро. Целият район е бил под строго наблюдение и затворен за обществеността и въпреки че днес е опустошен и изоставен, Желява все още е една от най-известните туристически атракции в Лика.

Намира се на около два часа път с кола от Загреб, а наблизо се намират Плитвичките езера и град Бихач. Летището се намира в подножието на планината Плешевица, на около 300 метра надморска височина. То обхваща повече от осем милиона квадратни метра, като по-малка част от комплекса принадлежи на Босна и Херцеговина.

Тунелите са огромни, сложни и тъмни

Летището се разглежда най-добре с професионален екскурзовод, а обиколката продължава малко повече от два часа. Тунелите са толкова големи, сложни и тъмни, че много посетители се чувстват неловко, особено ако се опитат да ги изследват сами. Цялата тунелна система се простира на 3,5 километра през Плешевица. Тунелите са свързани помежду си във формата на буквата "М" и имат четири изхода за самолети.

Те са били оборудвани с усъвършенствани системи за пречистване на въздуха и водата, канализация, електричество и радиационна защита. Освен това всеки метър от тунела е бил под видеонаблюдение. В допълнение към пространството за самолетите е имало и множество по-малки тунели и помещения с различно предназначение - командният център, кухнята, съблекалните, резервоарите за гориво, спалните помещения, офисите, класните стаи, складът за оръжия и фотолабораторията са само част от огромния комплекс.

Най-голямата атракция е самолетът, превозвал парашутисти по време на Втората световна война



Най-сниманият детайл на Желява със сигурност е самолетът Douglas C-47. Почти всички посетители се снимат до него, а интересното е, че по време на Втората световна война е бил използван за превоз на парашутисти. Самолетът е бил инсталиран като декорация по време на откриването на базата и днес ясно показва, че сте на правилния път към тунелите и летище Желява.

Официалното име на подземното военно летище е било Обект Клек 505, а целият комплекс може да бъде разделен на три основни единици - базата, пистите и тунелите. На високата площадка между тунелите номер две и три е имало контролна кула, от която са се наблюдавали всичките пет взаимосвързани писти. За да може летището да се защитава от земята, по протежение на пистите са били инсталирани и противовъздушни отбранителни съоръжения. Днес три писти се намират в Хърватия, а две - в Босна и Херцеговина.

Твърди се, че югославската космическа програма е била разработена в тунелите Желява

Казармите и базата са образували впечатляващ комплекс от сгради, които са служили за логистична поддръжка на тунелите, най-важната част от летището. Офиси, спални помещения, кухня, механични работилници, гаражи и тренировъчни площадки са били разположени на самия вход на Желява. Персоналът, работещ в базата, обаче не е имал непременно достъп до тунелите и пистите. Всичко е било организирано според строга йерархия и максимален контрол, точно както подобава на една от най-големите военни тайни на бившата държава.

Летище Желява е разрушено през 1992 г. по време на изтеглянето на Югославската народна армия. При напускането на комплекса армията го опустошава със серия от експлозии и детонации в тунелите и пистите. През 2016 г. е заснет отличен документален филм "Хюстън, имаме проблем!" за Желява, който словенският режисьор Жига Вирц реализира в копродукция с HBO. Филмът разглежда предполагаемата югославска космическа програма, която е била разработена в тунелите на това летище, както и историята, че Йосип Броз Тито го е продал на американския президент Джон Ф. Кенеди. Определено си заслужава да се гледа.