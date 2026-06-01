Пренасищането с втечнен природен газ е на път

Перспективите за цените на втечнения природен газ (LNG) са от решаващо значение в Европа и Азия, където стоката се използва за производство на електроенергия и топлина или като суровина за производство на химикали и торове. Очертава се дългосрочен излишък от втечнен природен газ (LNG), като пазарът ще поеме нова вълна на предлагане от 2026 до 2030 г., което вероятно ще доведе до по-ниски цени. Глобалното предлагане на втечнен природен газ може да се удвои, ако всички планирани проекти бъдат реализирани, което потенциално ще доведе до пазар на купувачи и по-ниски разходи за втечнен природен газ, за ​​да се стимулира по-голямо потребление. Пригответе се за излишък от втечнен природен газ.

Може да звучи нелогично. В края на краищата, Ормузкият проток остава блокиран. Най-големият завод за втечнен природен газ в света е в покой, а Катар твърди, че ремонтът му ще отнеме поне три години. И все пак, контурите на дългосрочен излишък вече започват да се очертават.

Перспективите за цените на втечнения природен газ (LNG) са от решаващо значение в Европа и Азия, където стоката или се изгаря за производство на електричество и топлина, или се използва като суровина за производство на химикали и торове. В тези региони, където се покачват цените на LNG, се покачва и инфлацията, пише в анализ за Bloomberg колумнистът Хавиер Блас.

Войната в Иран повиши рязко цените на бенчмарковете за втечнен природен газ (LNG) - макар и далеч под историческия връх, достигнат след руската нахлуване в Украйна. През март азиатският бенчмарк, известен като JKM, за кратко се повиши до около 30 долара за милион британски термални единици, в сравнение с по-малко от 11 долара през февруари. За сравнение, през 2022 г. той скочи осем пъти, близо до 70 долара.

Освен ако мирните преговори между Вашингтон и Техеран не се провалят и Ормузкият проток остане затворен след юли, цените на LNG ще паднат отново - и ще останат ниски за продължителен период от време.

За да разберем защо, трябва да се задълбочим в структурата на индустрията. Хубавото на втечнения природен газ (LNG) е, че след като газът бъде преохладен до около минус 160 градуса по Целзий, той се превръща в течност, която може да се товарят в танкери и да се превозват по целия свят, подобно на петрола. По този начин LNG може да достигне до всеки глобален клиент, нарушавайки историческото ограничение на газопроводите.

Изграждането на тези инсталации за втечняване изисква огромни първоначални инвестиции, като някои струват между 20 и 30 милиарда долара. В резултат на това компаниите за LNG дават зелена светлина за нови съоръжения само когато са си осигурили достатъчно клиенти, за да убедят банките си, че проектът е безопасен. Този механизъм помага да се поддържа относително балансиран пазар, като разширяването на предлагането съответства на растежа на търсенето.

Влизаме в ситуация на американско-израелската война в Иран. Затварянето на Ормузкия проток премахна 20% от световните доставки на LNG1, оставяйки някои вносители, особено в Югозападна и Югоизточна Азия, в отчаян недостиг. Те няма да забравят. Най-засегнатите държави – например Индия, Бангладеш или Пакистан – са от онези чувствителни към цените вносители на енергия, на които индустрията разчита като бъдещи потребители.

Тяхната реакция на прекъсването ще оформи пазара на втечнен природен газ (LNG) за години напред. Очаквам както реакция на предлагането, така и реакция на търсенето.

Нека започнем с предлагането. След като станахме свидетели на затварянето на Ормузкия проток, никой разумен политик в Азия вероятно няма да сметне водния път отново за безопасен. Диверсификацията далеч от Катар и Обединените арабски емирства ще се превърне в приоритет. Следователно, азиатските купувачи на LNG ще подкрепят проекти другаде, финансирайки мечтани начинания, които само преди 90 дни изглеждаха обречени на провал. Можем да обобщим това като „всичко извън Ормузкия проток се строи“, като кризата гарантира строителен бум извън Персийския залив.

От началото на хилядолетието световният пазар на LNG абсорбира всяка вълна на предлагане сравнително бързо,

за две до три години. Китай погълна голяма част от вълната от 2009-2011 г., когато предлагането скочи с около 40% след завършването на няколко проекта в Катар. Европа погълна вълната от 2016-2019 г., която дойде след огромното натрупване на експортния капацитет на САЩ на фона на шистовата революция, увеличавайки световното производство с 45%. Това помогна на Европа да намали зависимостта си от руски газ от 2022 г. нататък.

Трите най-големи износители в света (САЩ, Австралия и Катар) представляват 60% от световния втечнен природен газ, рядка концентрация на пазарен дял при която и да е стока.

Преди да избухне настоящата война, пазарът се бореше с трета вълна, която трябваше да продължи от 2026 до 2030 г., и вероятно пренасищане.

Катар също ще иска да увеличи производството, използвайки ниската си цена като стимул за намиране на купувачи. Това разширяване се забавя — може би шест месеца; може би 12; може би дори 18 месеца. Каквато и да е продължителността, тя е до голяма степен без значение за това какво ще се случи през 2030 г.

Миналата година индустрията за втечнен природен газ (LNG) даде зелена светлина за изграждането на 100 милиарда кубически метра нов капацитет, най-големият досега, според нови оценки на Международната агенция по енергетика.

"Остава тръбопровод от над 700 милиарда кубически метра проекти в световен мащаб, които търсят окончателно инвестиционно решение, включително около 110 милиарда в САЩ, които са получили регулаторно одобрение", според МАЕ.

Миналата година световното производство на втечнен природен газ (LNG) е било близо 600 милиарда кубически метра. Ако всичко, което може да бъде построено, бъде построено, световното предлагане на LNG ще се увеличи повече от два пъти.

Ще има ли достатъчно търсене? Съмнявам се; или поне се съмнявам на ценовите нива отпреди войната. Цените на втечнения природен газ (LNG) ще трябва да намалеят допълнително, за да стимулират по-голямо потребление. Няма да е лесно. LNG претърпя два удара по репутацията си за четири години: първо руско нахлуване в Украйна, а сега войната с Иран. Отново, никой сериозен политик не би чакал трети. За доставките диверсификацията далеч от Ормузкия газ ще бъде ключова; при търсенето диверсификацията ще бъде далеч от самия LNG. Купувачите имат опции: слънчева енергия, с помощта на батерии, и въглища.

През 70-те години на миналия век петролната криза принуди индустриализираните страни да приемат въглищата. По това време те имаха много малко възможности освен ядрената енергия. Този път Азия може да се обърне към евтини китайски слънчеви фотоволтаични панели - и изобилни въглища. Поради това, най-мръсните горива могат да се окажат резултат от конфликта в Иран като стока за енергийна сигурност, не само за производство на електроенергия, но и за производство на торове и пластмаси чрез преобразуване на въглища в химикали.

Това е история, стара колкото и самия стоков пазар: Днешните високи цени на петрола ще посят семената на утрешните ниски. За кратък период цените на втечнения природен газ (LNG) може да останат сравнително високи, тъй като страните вносителки, особено в Европа, възстановяват запасите си преди зимния отоплителен сезон 2026-2027 г. и всеки купува малко повече от необходимото, в случай че боевете в Персийския залив се разпалят отново. Но пазарът на купувачите е зад ъгъла.