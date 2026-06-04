На 6 юни пускат лифтовете към Витоша

Летният сезон на Витоша официално ще започне на 6 юни, а за всички желаещи туристи и колоездачи ще работят лифтове Витошко лале 1 и Витошко лале 2.

За момента се планира всяка събота и неделя и официалните почивни дни през сезона при благоприятни метеорологични условия да работят двата лифта, с които се достига до връх голям Резен, откъдето с кратка приятна разходка се достига до първенеца на Витоша - Черни връх, съобщава БГНЕС.

И това лято за всички планински колоездачи ще се предлагат специалните МТБ карти, които дават възможност за целодневно, полудневно или уикенд ползване на съоръженията. Налични за продажба са също всякакъв тип билети, семейни пакети и билети за колоездачи и парапланеристи, като има опция и за сезонна лятна карта.

Работното време на съоръженията е от 9:00 до 16:30 часа, а с помощта им се достига бързо и лесно до изходните точки на множество пешеходни и вело маршрути из цялата планина.

Едно от очакваните събития е отварянето на трасето за спускане “Лалето“, което от 6 юни и ще предложи много адреналин и емоции за по-напредналите планински колоездачи, а през сезона ще приеме много интересни събития, сред които Европейския шампионат по спускане на 14-16 август!

Международен форум, се провежда за втори път в България, като през 2013 година домакинството му прие родопския курорт Пампорово. Витоша за първи път приема събитие от такъв ранг, а организаторите очакват засилено участие на някои от най-популярните имена не само на европейската, но и на световната байк сцена.

Домакинството на Европейския шампионат в дисциплината спускане, която е една от най-популярните и атрактивни в планинското колоездене като цяло е огромно признание за страната ни и възможност да представим уникалните възможности и потенциал, които планината над столицата ни предлага.

Началото на колоездачните емоции ще бъде дадено още през следващия уикенд на 13-14 юни, когато ще се проведе 12-то поредно издание на ендуро предизвикателството “Витоша Home Mountain Enduro 2026”.