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Тригодишният брат на Ямал плени сърцата на феновете след края на Мондиал 2026 ВИДЕО/СНИМКИ

Испания спечели Световното първенство в неделя вечерта след победа с 1:0 над Аржентина

20.07.2026 | 16:36 ч. 17

Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

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Кейн, тригодишният полубрат на Ламин Ямал, стана една от изненадващите звезди по време на честванията на Световното първенство в Испания. Снимки на малкото момче, празнуващо на терена с играчите на "Ла Роха", станаха популярни в социалните мрежи.

Испания спечели Световното първенство в неделя вечерта след победа с 1:0 след продължения над Аржентина на финала, игран на стадион "МетЛайф" в Ню Йорк. Освен представянето на отбора на Ламин Ямал, вниманието на феновете беше привлечено от неговия полубрат, Кейн, който се радваше заедно с футболистите на терена.

Кейн беше един от най-наблюдаваните членове на семейството на Ламин Ямал по време на финала

По време на състезанието снимки на реакциите му от трибуната, където той гледаше мача в ръцете на баща си, станаха популярни в социалните мрежи.

След последния съдийски сигнал на мача срещу Аржентина, малкото момче влезе на терена на стадион "МетЛайф", ритна топката и участва в церемонията по награждаването. Той дори се качи на официалния подиум, където поздрави няколко длъжностни лица и беше хванат да държи трофея от Световното първенство и официалната топка на мача.

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Един от най-емоционалните моменти дойде, когато Кейн се затича към брат си и скочи в прегръдките му веднага след финала. Малкото момче привлече вниманието и като общуваше с няколко полицаи от щата Ню Джърси, един от които сложи шапката си на главата му.

По време на Световното първенство Ламин Ямал говори за специалните отношения, които има с полубрат си:

"Трогва ме да виждам брат си щастлив, да виждам майка си да живее живота, за който винаги е мечтала, и да виждам приятелите си щастливи. В крайна сметка това е, което искам. Това е най-красивата мечта, която едно дете може да има, далеч отвъд футбола или каквото и да е друго. Той означава много за мен. Все едно е мой собствен син. И го обожавам", каза футболистът пред DAZN.

След финала в Ню Йорк, Ямал публикува няколко снимки от празненствата в Instagram, включително една, на която той и Кейн държат заедно трофея от Световното първенство.

Кейн е полубрат на Ламин Ямал, дете на майката на футболиста и настоящият й партньор.

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Тагове:

Кейн Ямал Ламин Ямал Световно първенство по футбол Мондиал 2026
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