Тригодишният брат на Ямал плени сърцата на феновете след края на Мондиал 2026 ВИДЕО/СНИМКИ

Снимка: Reuters 1 / 12 / 12

Кейн, тригодишният полубрат на Ламин Ямал, стана една от изненадващите звезди по време на честванията на Световното първенство в Испания. Снимки на малкото момче, празнуващо на терена с играчите на "Ла Роха", станаха популярни в социалните мрежи.

Испания спечели Световното първенство в неделя вечерта след победа с 1:0 след продължения над Аржентина на финала, игран на стадион "МетЛайф" в Ню Йорк. Освен представянето на отбора на Ламин Ямал, вниманието на феновете беше привлечено от неговия полубрат, Кейн, който се радваше заедно с футболистите на терена.

Lamine Yamal and his little brother, Keyne share a wholesome moment after the game🔥🥰 #worldcup pic.twitter.com/vqPYGVvFCE — Big Love (@bigHotbaby1) July 19, 2026

Кейн беше един от най-наблюдаваните членове на семейството на Ламин Ямал по време на финала

По време на състезанието снимки на реакциите му от трибуната, където той гледаше мача в ръцете на баща си, станаха популярни в социалните мрежи.

След последния съдийски сигнал на мача срещу Аржентина, малкото момче влезе на терена на стадион "МетЛайф", ритна топката и участва в церемонията по награждаването. Той дори се качи на официалния подиум, където поздрави няколко длъжностни лица и беше хванат да държи трофея от Световното първенство и официалната топка на мача.

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Един от най-емоционалните моменти дойде, когато Кейн се затича към брат си и скочи в прегръдките му веднага след финала. Малкото момче привлече вниманието и като общуваше с няколко полицаи от щата Ню Джърси, един от които сложи шапката си на главата му.

По време на Световното първенство Ламин Ямал говори за специалните отношения, които има с полубрат си:

"Трогва ме да виждам брат си щастлив, да виждам майка си да живее живота, за който винаги е мечтала, и да виждам приятелите си щастливи. В крайна сметка това е, което искам. Това е най-красивата мечта, която едно дете може да има, далеч отвъд футбола или каквото и да е друго. Той означава много за мен. Все едно е мой собствен син. И го обожавам", каза футболистът пред DAZN.

Everyone seems to love Keyne, Lamine yamal’s brother see the way the American police where happily playing with him.Just look at how yamal’s girlfriend is looking at him. pic.twitter.com/8SR4Obg1tS — Eugene (@UTDEugeneee) July 20, 2026

След финала в Ню Йорк, Ямал публикува няколко снимки от празненствата в Instagram, включително една, на която той и Кейн държат заедно трофея от Световното първенство.

Кейн е полубрат на Ламин Ямал, дете на майката на футболиста и настоящият й партньор.

Lamine Yamal et son frère Keyne 🏆🥹 pic.twitter.com/KLGIJ4atMo — WRLD (@wrld_mag) July 20, 2026