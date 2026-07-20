Тръмп към Карни: Канада да плати обезщетение заради дима от горските пожари

Президентът Доналд Тръмп отново отправи заплахи към канадския министър-председател Марк Карни, докато димът от горските пожари продължава да приковава в капан градове в САЩ.

В неделя вечерта Тръмп обяви, че е разговарял с премиера относно пожарите в Онтарио, които са причинили появата на огромни облаци дим, покрили градовете в Америка.

Президентът заяви, че разговорът е преминал добре, но добави: "Казах му: "Трябва да спрете тези пожари, за да не навлизат и да не тровят въздуха ни“.

"Имам добри отношения с Марк Карни, но, знаете ли, трябва да спрем пожарите там. Ако можем да им помогнем, ще го направим, но може би те трябва да ни платят обезщетение или нещо подобно, или пък ние трябва да въведем мита“, заплаши отново Тръмп.

Американският президент определи дима като "ужасен“ и специално посочи ситуацията в Детройт, щат Мичиган, където в четвъртък работници от поточната линия на завода на Ford Motor са били откарани с линейки в близки болници, според информация на вестник Detroit Free Press.

Лошото качество на въздуха обаче се усети и в други части на страната, като в четвъртък вечерта задимяване бе регистрирано във Вашингтон и Ню Йорк.

Самият Тръмп вероятно е усетил задимяването както в столицата, така и по време на пътуването си до Ню Йорк за работна вечеря в петък вечер, докато Националната метеорологична служба издаваше предупреждения за качеството на въздуха в най-малко 16 щата.

Нови заплахи за мита

Впоследствие президентът отправи първата си за деня заплаха за налагане на мита върху северната съседка на САЩ.

"Държим Канада отговорна за това, че не поддържа както трябва горите и храсталаците си“, написа той в Truth Social в петък.

САЩ са подложени на "нашествие от мръсен, замърсен и вреден за здравето въздух, чието качество е опасно и напълно неприемливо“, добави Тръмп.

Той заяви, че ще се свърже с Карни, за да поиска обяснения, като твърди, че "цената е неизчислима“.

"Това е умишлена небрежност, която се превръща в ежегодно явление и струва на Съединените щати милиарди долари; разходите за това замърсяване задължително трябва да бъдат добавени към митата, които Канада плаща в момента“, коментира в края на седмицата Тръмп.

Някои от поддръжниците на Тръмп от Републиканската партия побързаха да подкрепят настояването му за допълнителни мита заради пожарите.

"Американците няма да плащат цената за небрежността на канадските лидери“, написа в X сенаторът републиканец от Охайо Бърни Морено.

Горските пожари започнаха, след като на 6 юли буря предизвика над 1000 мълнии в североизточната част на щата Минесота и в Канада, съобщава вестник „Минеаполис Стар-Трибюн“.

Към момента огънят е обхванал площ от малко под 68 956 акра (около 27 900 хектара) и продължава да гори, като създава опасност от навлизане на още дим в страната през тази седмица.