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Пеевски: Подкрепяме искането за US самолетите в авиобаза “Безмер”

Трябва неотклонно да отстояваме своите ценности, каза лидерът на ДПС

20.07.2026 | 16:28 ч. 37
БГНЕС

БГНЕС

Лидерът на ДПС Делян Пеевски заяви, че парламентарната група на партията му ще гласува “за даването на разрешение за разполагането на до осем самолета-цистерни на авиобаза “Безмер“, поискано с нота от американското посолство. 

“От информацията, която получихме става ясно, че искането е свързано с подкрепа на американски операции в региона на Близкия изток и се позовава на двустранното споразумение за сътрудничество в областта на отбраната, подписано между България и САЩ през 2006 година”, се казва още в изявлението на Пеевски.

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“Позицията ни е резултат от твърдото ни убеждение като евроатлантици за това, че трябва неотклонно да отстояваме своите ценности и да бъдем лоялен и предвидим партньор като европейска и натовска държава”, казва още лидерът на ДПС.

По-рано днес министър-председателят Румен Радев заяви, че САЩ са поискали разполагането на до 8 военни самолета на летище “Безмер” с нота от петък, 17 юли, във връзка с операциите на САЩ в региона на Близкия Изток. 

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