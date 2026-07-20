Пеевски: Подкрепяме искането за US самолетите в авиобаза “Безмер”

Лидерът на ДПС Делян Пеевски заяви, че парламентарната група на партията му ще гласува “за даването на разрешение за разполагането на до осем самолета-цистерни на авиобаза “Безмер“, поискано с нота от американското посолство.

“От информацията, която получихме става ясно, че искането е свързано с подкрепа на американски операции в региона на Близкия изток и се позовава на двустранното споразумение за сътрудничество в областта на отбраната, подписано между България и САЩ през 2006 година”, се казва още в изявлението на Пеевски.

“Позицията ни е резултат от твърдото ни убеждение като евроатлантици за това, че трябва неотклонно да отстояваме своите ценности и да бъдем лоялен и предвидим партньор като европейска и натовска държава”, казва още лидерът на ДПС.

По-рано днес министър-председателят Румен Радев заяви, че САЩ са поискали разполагането на до 8 военни самолета на летище “Безмер” с нота от петък, 17 юли, във връзка с операциите на САЩ в региона на Близкия Изток.