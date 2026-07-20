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Шофьорът на ТИР, убил мъж на "Тракия", излиза под домашен арест

Той ще е под под електронно наблюдение

20.07.2026 | 17:08 ч. 4
Шофьорът на ТИР, убил мъж на "Тракия", излиза под домашен арест

Апелативният съд в Бургас пусна под домашен арест с електронно наблюдение шофьора на тежкотоварния камион, обвинен за фаталната катастрофа на магистрала "Тракия" от 10 юли. С това си решение магистратите отмениха най-тежката мярка "задържане под стража", която му беше наложена от първата инстанция.

При тежкия инцидент на пътя загина един мъж, а други двама пострадаха сериозно.

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Пред съда адвокатът на обвиняемия А.И. настоя за по-лека мярка с аргумента, че към момента по делото все още няма готова автотехническа експертиза, която да изясни детайлите.

Прокуратурата настояваше мъжът да остане зад решетките, но в крайна сметка апелативните съдии прецениха, че той може да изчака разследването у дома, но под електронно наблюдение.

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