Шофьорът на ТИР, убил мъж на "Тракия", излиза под домашен арест

Апелативният съд в Бургас пусна под домашен арест с електронно наблюдение шофьора на тежкотоварния камион, обвинен за фаталната катастрофа на магистрала "Тракия" от 10 юли. С това си решение магистратите отмениха най-тежката мярка "задържане под стража", която му беше наложена от първата инстанция.

При тежкия инцидент на пътя загина един мъж, а други двама пострадаха сериозно.

Пред съда адвокатът на обвиняемия А.И. настоя за по-лека мярка с аргумента, че към момента по делото все още няма готова автотехническа експертиза, която да изясни детайлите.

Прокуратурата настояваше мъжът да остане зад решетките, но в крайна сметка апелативните съдии прецениха, че той може да изчака разследването у дома, но под електронно наблюдение.