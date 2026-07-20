Световният шампион Испания кацна в Мадрид СНИМКИ

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Новият световен шампион по футбол Испания се завърна в родината си след мача срещу Аржентина и дълъг презокеански полет, съобщават световните медии.

Шампионите ще се срещнат с крал Фелипе и премиера Педро Санчес преди да се качат на автобус с отворен покрив за парад, който ги очаква в сърцето на столицата тази вечер.

Очаква се тълпи от фенове да ги посрещнат, докато пътуват от близо до двореца Монклоа, официалната резиденция на премиера, до площад Сибелес.

След това ще се проведе церемония с играчите на площада, където традиционно са се събирали предишни испански национални отбори и техните привърженици, за да празнуват.

Испания си тръгна с трофея на финала в неделя, след като победи вече детронирания шампион Аржентина с 1:0 в Ийст Ръдърфорд, Ню Джърси.

Това е втора светона титла за Испания. Първата спечелиха през 2010 година на финала в Южн Африка.

Испанската столица избухна в празненства след последния съдийски сигнал снощи, а хиляди фенове изпълниха улиците, излизайки от барове и ресторанти, като мнозина бяха загърнати в испански знамена или облечени в цветовете на отбора.

Множества изпълниха мадридския площад "Пуерта дел Сол“ и други големи площади – хората пееха, танцуваха и палеха сигнални ракети, докато из цялата столица огласяха клаксони на автомобили.

Мнозина празнуваха победата от неделя до малките часове на понеделник.

Купон във въздуха

Носителят на "Златната топка“ Родри даде начало на празненството още по време на пътуването, като поведе песните в отборния автобус, докато ликуващите играчи се връщаха към хотела за обща вечеря, преди да се отправят към летище „Нюарк“.

В хотела известният ценител на виното Маркос Йоренте се наслади на бутилка "Chateau Rayas Chateauneuf-du-Pape Reserve" от 2014 година, чиято цена за отваряне е внушителните 1009 паунда – в стаята си заедно със съотборниците си Феран Торес и Марк Пубил.

След това звездите се качиха на очакващия ги самолет Airbus A350-941, брандиран в цветовете на отбора, и излетяха малко след 02:00 ч. местно време.

По време на полета Аймерик Лапорт бе сред играчите, които позираха с трофея. Той нежно целуна купата, докато се наслаждаваше на емоцията от този уникален, случващ се веднъж в живота момент.

Преди това испанските футболисти празнуваха на терена със своите близки и семейства, като към тях се присъединиха и големи спортни звезди, включително седемкратният шампион от Големия шлем Карлос Алкарас.

Играчите бяха загърнати в знамена на своите региони, докато позираха за снимки и празнуваха с любимите си хора.

Но истинската звезда на събитието се оказа неофициалният талисман на Испания – Кейн Ямал, по-малкият брат на тийнейджърската сензация Ламин.

Празненствата продължават и днес.