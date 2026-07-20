ДБ: Ако ще разполагат самолети в "Безмер", да поискаме от Гърция “Пейтриът”

“Демократична България“ ще реши дали да подкрепи разполагането на американски самолети-цистерни в България, след като получи пълна информация от премиера, министъра на отбраната и службите”, заявиха пред журналисти депутатите Ивайло Мирчев и Божидар Божанов.

Мирчев подчерта, че САЩ са важен стратегически партньор на България, но според него преди парламентарно решение трябва да бъдат изяснени мотивите за повторното разполагане на американските самолети-цистерни в авиобаза "Безмер".

“Преди да гласуваме за предложението на премиера Радев отново да се върнат американските въздушни цистерни в България, ние трябва да получим пълната информация от самия премиер, от министъра на отбраната и от българските служби“, категоричен е Мирчев.

Той е на мнение, че трябва да се изясни и защо се предлага връщането на самолетите, както и да се обсъдят по-широките последици за сигурността на страната.

Мирчев добави, че България трябва да бъде част от общоевропейски проект за противоракетна отбрана. “Когато става дума за Иран, когато става дума за Близкия изток, ние трябва да следваме общата европейска позиция или поне да участваме във формирането ѝ, а не да имаме индивидуална такава“, добави депутатът.

Да искаме от Гърция “Пейтриът”

Ако парламентът одобри повторното разполагане на американски самолети цистерни в България, от ДБ ще настояват Гърция да разположи “Пейтриът“, която да допринесе за защитата на страната, така както бе поискано от служебното правителство на Андрей Гюров.

Божидар Божанов подчерта, че парламентарната група на ДБ все още не е взела решение как ще гласува.

“Ние ще изискаме цялата тази информация. Защото такива важни стратегически решения не могат да се взимат просто на база на една заявка“, заяви Божанов и припомни, че днес ДБ са изпратили писмо до президента Илияна Йотова за свикване на Консултативния съвет за национална сигурност.

“Ние подхождаме към това гласуване стратегически, а не като към един тактически въпрос, който да мине и да замине“, каза Божанов.