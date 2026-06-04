"Прогресивна България" оглави 14 парламентарни комисии

"Прогресивна България" оглави почти всички 24 постоянни парламентарни комисии в 52-рото Народно събрание.

14 председателски места получи "Прогресивна България", 3 са за ГЕРБ, по 2 за ДПС и ДБ, ПП и "Възраждане" останаха само с по една

След като в предходния парламент ДПС не бе начело на нито една комисия, сега взе две; Хамид Хамид взе зам.-председателско място в правната комисия

Засега само Комисията за контрол над службите за сигурност ще се председателства на ротационен принцип.

Венко Сабрутев от "Продължаваме промяната" оглави социална комисия, Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС - здравна, а Халил Летифов от ДПС поема ресорната комисия по околната среда и водите.

Шефът на парламентарната група на ПБ Петър Витанов пое ръководството на външната комисия. Като негови заместници са съпартиецът му Слави

Василев, бившият външен министър Георг Георгиев от ГЕРБ и Ивайло Шотев от ПП.

Комисията по бюджет и финанси се от Константин Проданов от ПГ на „Прогресивна България“. За заместник-председатели бяха избрани Светла Коджабашева от „Прогресивна България“ и Асен Василев от ПГ на ПП.

Шеф на Комисията по правни въпроси е Янка Тянкова от ПБ, а Олга Борисова от ПБ, Хамид Хамид от ДПС и Надежда Йорданова от ДБ са заместник-председатели.

Комисията по икономическа политика, инвестиции и индустрия ще се председателства от Стефан Белчев от ПБ, зам.-председатели са Катя Стайкова от ПБ, Александър Иванов от ГЕРБ-СДС и Мартин Димитров от ДБ.

Председател на Комисията по енергетика е Румяна Петрова от ПБ, а заместник-председатели са Стефан Цанков от ПБ, Жечо Станков от ГЕРБ-СДС и Радослав Рибарски от ПП.

Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление се оглавява от Мартин Жлябинков от ПБ е председател, зам.-председатели са Георги Чакъров от ПБ, Николай Нанков от ГЕРБ-СДС и Коста Стоянов от „Възраждане“.

Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове е с председател Галин Дурев от ПБ, зам.-председатели са Емине Фикри Гюлестан от ПБ, Евгени Дянков от ГЕРБ-СДС и Богдан Богданов от ПП.

Комисията по отбрана е с председател Иван Лалов, а зам.-председатели са Цветомир Цветанов от ПБ, Ивайло Мирчев от ДБ и Ивелин Първанов от „Възраждане“.

Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред се оглавява от Петър Тодоров от ПБ. Негови заместници са Красимир Иванов от ПБ, Даниел Митов от ГЕРБ-СДС и Петър Петров от „Възраждане“.

Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения се председателства на ротационен принцип за една парламентарна сесия. Румен Миланов е предложението на „Прогресивна България“ за ротационен председател на Комисията за контрол над службите, Христо Терзийски – на ГЕРБ-СДС, Станислав Анастасов – на ДПС, Атанас Атанасов – на ДБ, Бойко Рашков – на ПП, Ивелин Първанов – на „Възраждане“.

Комисията по земеделието, храните и горите е с председател Явор Гечев от ПБ, а зам.-председатели – Тодор Джиков от ПБ, Шендоан Халит от ДПС и Любен Иванов от ДБ.

Комисията по образованието и науката е с председател Димитър Здравков от ПБ, негови заместници са Владимир Гончев от ПБ, Красимир Вълчев от ГЕРБ-СДС и Николай Денков от ПП.

Комисията по въпросите на младежта и спорта е с председател Петър Стойчев от ПБ, заместник-председатели са Владимир Николов от ПБ, Джем Яменов от ДПС и Мирослав Иванов от ПП.

Комисията по околната среда и водите е с председател Халил Летифов от ДПС, заместник-председатели са Стефан Сабрутев от ПБ, Валери Лачовски от ГЕРБ-СДС и Татяна Султанова от ПП.

Комисията по транспорт и съобщения се председателства от Йордан Иванов от ДБ, а зам.-председатели са Нели Андреева от ПБ, Стефан Мирев от ГЕРБ-СДС и Тансер Бейти от ДПС.

Председател на Комисията по иновациите е Томислав Дончев от ГЕРБ-СДС, а негови заместници са Георги Григоров от ПБ, Деница Сачева от ГЕРБ-СДС и Божидар Божанов от ДБ.

Комисията по културата и медиите е с председател Антон Кутев от ПБ, зам.-председатели са Васил Горанов от ПБ, Йорданка Фандъкова от ГЕРБ-СДС и Александра Стеркова от ДБ.

Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество е с председател Александър Симидчиев от ДБ, зам.-председатели са Йордан Йовчев от ПБ, Лъчезар Иванов от ГЕРБ-СДС и Надя Петрова от ДПС.

Комисията по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите ще се председателства от Атидже Алиева-Вели от ДПС. Зам.-председатели са Нихал Юзерган от ПБ, Тома Биков от ГЕРБ-СДС и Атанас Славов от ДБ.

За председател на Комисията по политиките за българите извън страната е избран Ангел Георгиев от „Възраждане“, а за заместници – Ивет Горанова от ПБ, Неждет Шабан от ДПС и Елисавета Белобрадова от ДБ.

Комисията по превенция и противодействие на корупцията е с председател Димитър Балев от ПБ, зам.-председатели са Силвия Христова от ПБ, Станислав Анастасов от ДПС и Велислав Величков от ПП.

Комисията по туризъм ще се ръководи от Росица Кирова от ГЕРБ-СДС. Зам.-председатели са Ясен Щерев от ПБ, Павел Попов от ДБ и Цончо Ганев от „Възраждане“

Лидерите на ГЕРБ и ДПС Бойко Борисов и Делян Пеевски отново избраха да не са членове в нито една от постоянните комисии. Председателят на ПП Асен Василев е зам.-шеф в бюджетната комисия. Със заместнически места останаха и тримата лидери в ДБ Ивайло Мирчев, Божидар Божанов и Атанас Атанасов. Председателят на "Възраждане" Костадин Костадинов е само член в комисията по вероизповеданията.