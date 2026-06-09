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Добри ще са условията за туризъм в планините до обед

В следобедните часове се очакват превалявания

09.06.2026 | 10:02 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

Добри ще са условията за туризъм в планините до обед, очаква се в следобедните часове да има локални заоблачавания и евентуално превалявания, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския червен кръст.

По високите части все още има сняг на места, трябва да се внимава при пресичането на такива участъци, тъй като има опасност от подхлъзване, предупредиха планинските спасители.

Температурите варират между 6 и 14 градуса в момента.

През изминалото денонощие не е имало инциденти с туристи.

Според прогнозата за времето в планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в Рило-Родопския масив и западните и централните дялове на Стара планина, ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток, по най-високите върхове – от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра – около 14°.

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