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Йотова за кончината на Милка Христова: Един от най-стойностните хора, които познавах

Милка Христова беше опора, кураж, енергия, истински другар и велика жена, написа президентът

24.07.2026 | 14:35 ч. 10
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Отиде си един от най-стойностните хора, които познавах. Това написа президентът Илияна Йотова в публикация във фейсбук по повод кончината на дългогодишния общински съветник и бивш заместник-председател на Столичния общински съвет Милка Христова. 

„Милка Христова беше опора, кураж, енергия, истински другар и велика жена. Ще ми липсваш!“, пише още президентът. 

Милка Христова беше общински съветник в Столичния общински съвет в три последователни мандата – от 2011 до 2023 г. от групата на „БСП за България“, като в периода 2015–2023 г. заемаше и поста заместник-председател на СОС. По време на работата си в местния парламент участваше в комисиите по здравеопазване, социална политика и икономика, посочва БТА.

 

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