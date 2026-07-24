Йотова за кончината на Милка Христова: Един от най-стойностните хора, които познавах

Отиде си един от най-стойностните хора, които познавах. Това написа президентът Илияна Йотова в публикация във фейсбук по повод кончината на дългогодишния общински съветник и бивш заместник-председател на Столичния общински съвет Милка Христова.

„Милка Христова беше опора, кураж, енергия, истински другар и велика жена. Ще ми липсваш!“, пише още президентът.

Милка Христова беше общински съветник в Столичния общински съвет в три последователни мандата – от 2011 до 2023 г. от групата на „БСП за България“, като в периода 2015–2023 г. заемаше и поста заместник-председател на СОС. По време на работата си в местния парламент участваше в комисиите по здравеопазване, социална политика и икономика, посочва БТА.