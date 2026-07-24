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Николай Попов: Мъжът, причинил ПТП с жертва край Владая, е служител на финансово министерство

Синът на загиналата жена заявява, че Антоний Сотиров се държи като хладнокръвен убиец

24.07.2026 | 14:11 ч. 34
Снимка: Фейсбук

Снимка: Фейсбук

Николай Попов, бащата на трагично загиналата на пътя Сияна, показа на фейсбук страницата си снимка на виновния шофьор от катастрофата на "Владая".

Той твърди, че Антоний Сотиров е служител в Министерство на финансите. Синът на загиналата жена при катастрофата определя държанието му по време на катастрофата като на  хладнокръвен убиец. 

Ето и поста му фейсбук: 

"По информация на страницата "Красив Бургас“ това е Антоний Сотиров – служител на Министерството на финансите.
Този човек причинява катастрофата край Владая, при която загина жена.
"Поведението на място е на хладнокръвен убиец. Не можеш да убиеш човек, да смажеш автомобила, с който се движи, гледаш собствените си деца и семейството си, а след това да гледаш материалните щети по автомобила. Какъв човек трябва да си?“, казва синът на загиналата жена пред bTV.
Убиецът на Сияна също не и помогна, остави я да агонизира, а през това време пиеше кафе …..
Извършителя е освободен…..тук е така!"

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От финансовото министерство отговориха пред bTV, че до този момент при тях не е постъпвало официално уведомление от компетентните органи за настъпилата катастрофа.

"Поставените въпроси се отнасят до конкретно физическо лице и до обстоятелства, които не са свързани с изпълнението на служебни задължения или с осъществяваната от МФ дейност“, посочват от Министерството на финансите. 

От прокуратурата съобщиха, че на шофьора е повдигнато обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост. От съобщението на държавното обвинение става ясно, че не е поискана по-тежка мярка за неотклонение и Сотиров вече е на свобода, но без шофьорска книжка.

От СДВР заявиха за bTV, че шофьорът има общо 9 фиша – 4 за превишена скорост, по две за това, че не е носил контролен талон и не е спазвал пътната маркировка, и 1 за управление на технически неизправно МПС.

Синът на загиналата жена заявява още, че Антоний Сотиров е карал с превишена скорост. 

 

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Тагове:

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