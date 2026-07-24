Спас Добрев: Във фермерството най-ценна е наследствеността

Спас Добрев е на 42 години и прекарва еднакво време сред облаците и здраво стъпил на земята. В първия случай обикновено лети към поредния семинар за обмен на земеделски практики и селектира сортове семена в Европа. Във втория наглежда стопанството си в село Ивайло край Пазарджик, в което отглежда картофи, праз и кромид лук, тикви, бяло и червено зеле, цвекло, пъпеши, копър и магданоз, зелени салати и сладка царевица.

Повече от десетилетие стопанството му „Био агро корект“ е част от BILLA Градини и се грижи до трапезата ни да достигат свежи и вкусни сезонни плодове и зеленчуци. Програмата изгражда устойчиви партньорства с български производители, които споделят общ ангажимент към качеството, проследимостта и отговорното земеделие. Днес в нея участват над 40 фермери с над 180 градини и оранжерии в цялата страна.

- Разкажете ни за себе си и вашата ферма, какво ви вдъхнови да се занимавате със земеделие?

За родителите ми земеделието винаги е било източник на допълнителен доход. Отглеждахме пипер, домати, които продавахме по тържищата, а след 2006 г. заработихме активно и с BILLA. Разликата от детството ми до момента е в мащаба. От 10 декара обработваемата земя нарасна на 800 и се обгрижва от 25 души на ежедневна база. Работният ден през по-голямата част от годината е по 12-14 часа, а в акционни седмици – и по 20.

- Каква е историята зад името ви?

Кръстен съм на дядо ми. Той – на своя дядо. И така през поколение част от мъжете в рода ни са с три еднакви имена. Спас идва от „спасител“. Семейството ми го обвързва със силата на духа и желанието да дадеш помощ и закрила.

- Как изглежда един ваш работен ден? Кои са най-важните моменти през сезона?

В повечето случаи тръгвам от полето и организирам работниците – едните сортират реколтата към склад за пакетаж и преработка, другите се насочват към наторяване, поливане и пръскане. На обяд прибираме готовата продукция, складът се почиства, а в късен следобед се товарят камионите и започва планирането на следващия ден.

- Какви принципи следвате, когато отглеждате продукцията си? С какво никога не бихте направили компромис?

С качеството. Там никога не бих спрял да инвестирам. Ако не инвестираш достатъчно в качествени торове и в грижата за земята на финала няма да получиш нищо.

- Кое е най-голямото предизвикателство в работата ви днес?

Освен екстремните климатични условия през последните пет години, това със сигурност е намирането на работна ръка. И тук не става въпрос за ниво на заплащане, а за кадри. Изключително лесно е да правиш бизнес, в който си зависим само от себе си, но развитието на стопанство с 15 артикула иска екип. А сформирането му често се оказва задача с повишена трудност.

- Кой момент ви носи най-голямо удовлетворение?

Когато полето ми е добре, и аз съм добре. Моите 800 декара са разпръснати на различни места, но когато ги обиколя и видя, че няма болни култури, изпитвам удоволствие.

Другият момент е когато децата ми звъннат в 8 сутринта и ми кажат „Ела да ни водиш към полето“. От 4-годишни имат любопитство към машините в стопанството, непрекъснато се возят в бус, трактор, камион. Интересуват се от процесите. Работата със земята е къртовска и ако сами не си изберат този път, аз никога не бих ги подтикнал към земеделието.

Разбира се, удоволствието за един фермер е реализацията на стоката. Тя е създадена, за да се продаде. Обичам и онзи момент на душевен мир в края на деня, в който вече съм разпределил задачите за следващия ден и мога да отдъхна.

- От кога сте част от програмата BILLA Градини и как ви помага тя?

Партнирам си с BILLA Градини от самото създаване на програмата, вече над 10 години. Без съвместната ни работа нямаше да стигна до такъв мащаб на дейност.

Координацията на толкова процеси и хора изисква огромно количество енергия. Харесва ми и докато имам сили, ще го правя, а след това помагам на децата си в стопанството. Пътувам редовно и за семинари в различни точки на Европа. Земеделието ме е свързало с много партньори в Холандия, Турция, Франция, Сърбия, Македония. От тях съм научил, че най-важното в нашия бизнес е наследствеността. Познавам пето поколение холандски фермер, който обработва 5000 декара земя с 10 души, петима поляка и семейството му. Ето това няма как да го постигнеш дори с европейска субсидия. Той гради бизнес от 200 години. С това няма как да се конкурирам, но ако децата ми продължат да надграждат постигнатото от мен, бъдещето ще е различно.

- Какво бихте посъветвали младите хора, които искат да тръгнат по вашия път?

Да направят производството си независимо от други хора. Да инвестират в машини и в иновации, защото те носят доходи и не крият риска от непостоянството на човешкия фактор. Инвестициите в технологии са това, което ги прави конкурентоспособни. Бих ги посъветвал също да са търпеливи и да действат с постоянство. Лоша или хубава година, ако имат желание да вървят напред и го правят с малки крачки, нещата ще се случат.