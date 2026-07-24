Холивудският любимец Джони Деп неузнаваем като Ебенезър Скрудж на Comic-Con СНИМКИ

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Холивудска звезда Джони Деп изглеждаше неузнаваме при изненадващата си поява на фестивала Comic-Con в Сан Диего тази седмица.

63-годишният Джони Деп шокира присъстващите в четвъртък, като се появи облечен като героя си Ебенезър Скрудж, за да промотира предстоящия филм "Ебенезър: Коледна песен“ (Ebenezer: A Christmas Carol), който излиза по кината на 13 ноември.

За събитието в центъра на емблематичния квартал "Гасламп“ в Сан Диего беше изградена имитация на магазин, покрита с изкуствен сняг.

Голяма тълпа се беше събрала около импровизираната сцена, когато Деп излезе през вратата под звуците на любими коледни песни, изпълнявани от певци. Актьорът беше облечен в костюм от викторианската епоха, включващ дълго синьо палто и черен цилиндър.

Той запази намръщеното изражение на героя си, докато феновете изразяваха обичта си към звездата в този специален момент, както се вижда от видеоклип, споделен от Deadline.

"Добър ден, г-н Скрудж“, а Деп отговори подобаващо в образа си: "Какво му е толкова хубавото?“

Johnny Depp returns to San Diego Comic-Con's famed Hall H stage for the first time in nearly a decade to promote his upcoming film, 'Ebenezer'. #sdcc #johnnydepp pic.twitter.com/npCK1poJTo — Entertainment Tonight (@etnow) July 24, 2026

В един момент актьорът от "Карибски пирати“ попита защо пред магазина са се събрали хора. Този жест обаче само накара феновете да избухнат в бурни възгласи и да продължат да изразяват обичта си към звездата.

Деп се усмихна леко, преди отново да влезе в роля и да се оттегли към вратата на магазина, докато мърмореше ядосано под носа си. Но преди да я затръшне, той спря и подаде глава навън, за да огледа още веднъж тълпата.

След това извика прочутата реплика на Скрудж "Глупости!“ и изчезна зад затворената дървена врата.

Деп остана в костюма си, докато излизаше на сцената по време на панела Directors on Directing на сайта Collider на изложението Comic-Con.

Той се разходи пред публиката, държейки свещ, а на раменете му бешеметметнато по-плътно палто. Актьорът се движеше, превъплъщавайки се в образа си и използвайки светлокафяв бастун.

Актьорът е обявяван за "Най-сексапилния жив мъж“ от списание People през 2003 и 2009 година.

Деп е бил посрещнат невероятно от публиката на Comic-Con, а някои фенове на първите редове са били облечени като някои от "най-емблематичните персонажи“ на актьора.

Режисьор на филма "Ebenezer: A Christmas Carol“ е Тай Уест, известен също с продукции като "X“, "Pearl“ и "MaXXXine“.

Сред останалите звезди в проекта са Рупърт Гринт (познат от поредицата за Хари Потър), Андреа Райзбъро, Сам Клафлин, Дейзи Ридли, Трамел Тилман и Иън Маккелън.

Филмът е адаптация по романа на Чарлз Дикенс от 1843 г.