Членовете на общинската организация на ДПС в Нови пазар подадоха оставки

Членовете на общинската структура на ДПС в Нови пазар напускат партията, съобщи за БТА досегашният лидер на местната организация Талиб Исмаил.

Той уточни, че напускат всичките 26 членове на общинската структура на ДПС в Нови пазар, като причината са слабите изборни резултати.

Седемте общински съветници на ДПС в Нови пазар стават независим, като напускат групата на ДПС в Общинския съвет, допълни Исмаил.

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Пред БНР Талиб Исмаил обясни, че документът за оставката вече е входиран в Общинския съвет и ще бъде прочетен на редовната сесия в края на този месец.

Сред напусналите са и всички кметове на населени места в общината. Вече са уведомени Областният съвет на ДПС Шумен и централното ръководство на партията.

Членове на други общински структури на ДПС от Шуменско и Североизтока отказаха коментар по темата и заявиха, че в техните редици „няма сътресения“.

Това е втората община в България, от която структури на ДПС подават оставка след тази на Кирково.