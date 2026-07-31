BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 64

Димитър Стоянов: Преговори с Полша за МиГ-29 не се водят

31.07.2026 | 14:53 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Преговори към момента не се водят, защото нямаме отговор от полската страна, каза министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на днешния парламентарен контрол в отговор на въпрос на депутата Ивелин Първанов от „Възраждане“.

Първанов попита каква цена иска полската страна, за да предаде на България своите самолети МиГ-29, и какъв е срокът за доставка. 

Първанов посочи, че в интервю зам.-министърът на отбраната на Полша Павел Залевски е заявил, че самолетите МиГ-29, които първоначално са били предвидени за предоставяне на Украйна, няма да бъдат предадени на воюващата страна. Според Ивелин Първанов Павел Залевски е посочил, че се водят преговори със страна членка на НАТО, която желае да получи полските изтребители МиГ-29, и има публична информация, че става дума за България.

Свързани статии

Преди дни, на запитване преговаря ли страната ни за закупуване на изтребители МиГ-29, от Министерството на отбраната съобщиха, че са отправили запитвания до няколко държави за налични самолети и резервни части, сред които Полша и Унгария.  От МО добавиха, че паралелно се проучват възможности за придобиване на употребявани F-16 и JAS-39 Gripen, за които също са изпратени запитвания. Към момента Министерството на отбраната очаква отговори по отправените запитвания. Не са започнали преговори със съответните държави и не е взето решение за придобиване на конкретен тип авиационна техника, посочиха тогава от военното министерство. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

МиГ-29 Полша България
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem