Тройка кюфтета за близо 20€, "Цезар" за 15€, мидена супа за 10€: Отново фрапиращи цени по морето

За пореден случай на фрапиращи цени в заведение по морето съобщиха потребители в социалните мрежи. Този път заведението е край нос "Калиакра".

"Малко по-далеч от Бургас, нос Калиакра: Овчарска салата:12.97€ Шопска салата: 9.97€/350гр Да, мястото е страхотно за разходка и за снимки Но цените в заведението са меко казано скандални..... Мидената супа най- вероятно ще има и перли за 9.97€ Ps: Имаше много свободни маси....", гласи публикация в страницата "Приятели На Бургас" във Faceook.

Снимки на менюто разкриват и още по-фрапиращи цени, като тройка кюфтета струват близо 20 евро или 40 лева в стари пари. Терелшките кюгфтета са едва една идея по-скъпи - 22 евро.

Шницелът по Виенски пък струва почти 27 евро, като много потребители отбелязват в коментарите, че е почти двойно по-скъп от този, който се продава в центъра на родната му Виена.

Тараторът не е на фрапиращата цена от 9 евро, но не е и евтин - струва само 6,97 евро или близо 13 лева за кисело мляко с краставици.

Шкембето, което дълги години беше едно от най-евтините неща в менютата на ресторантите, е 9,97 евро, на същата цена, като мидената супа.

"Ама те там цените много "народни"бе!Че аз в Австралия се храня на по ниски цени!", гласи един от коментарите към публикацията.

Цялото "луксозно" меню разгледайте в галерията ни:

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