При избори днес: ПБ взима 41,6%, ГЕРБ с 13,1%, трети са ПП с 6,6%

При евентуални парламентарни избори управляващите запазват значителна електорална преднина. Това показва национално представително проучване на "Алфа Рисърч", проведено между 17 и 23 юли сред 1000 пълнолетни граждани и реализирано със собствени средства.

По думите на Димитрова това се дължи както на все още високия кредит на доверие към кабинета, така и на липсата на консолидирана опозиция.

"Властта не е политически уязвима, но е уязвима по отношение на резултатите. Ако хората не видят реални решения на проблемите, кредитът на доверие постепенно ще започне да се изчерпва", предупреди тя.

Как биха се разпределили гласовете?

Графика: bTV

Най-голям процент очаквано застават зад "Прогресивна България" - 41,6%. На второ място и далеч назад с 13,1% остава ГЕРБ-СДС. След разпадането на коалиццията "Продължаваме промяната" и "Демократична България" са със сходни резултати - съответно 6,6% и 6,1%.

Зад тях се нарежда ДПС с 5,2%, а "Възраждане" са на границата с 4%.

Изследването е проведено в периода 17-и – 23-и юли 2026-та година и е част от регулярния мониторинг на Алфа Рисърч. То е реализирано със собствени средства. Проучването е проведено сред хиляда пълнолетни граждани от цялата страна. Информацията е събрана чрез пряко стандартизирано интервю с таблети по домовете на анкетираните лица.