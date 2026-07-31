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Оставиха в ареста мъжа, който подпали жена си

Той е с обвинение за опит за убийство на съпругата му

31.07.2026 | 15:18 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Варненският окръжен съд отсъди най-тежката мярка за неотклонение - "задържане под стража", на 48-годишен мъж. Той е обвинен в опит за убийство на съпругата си, извършен с особена жестокост и по особено мъчителен за жертвата начин.

Той заля жената с бензин и драсна клечката.

Според данните по разследването сигналът за случая е подаден малко след полунощ на 28 юли. Събраните до момента доказателства сочат, че след употреба на значително количество алкохол на 27 юли между обвиняемия и съпругата му възникнал скандал. По време на конфликта мъжът залял жената със запалителна течност и я запалил.

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Жертвата е получила тежки изгаряния, тя продължава да е в тежко състояние и с опасност за живота.

Разследването продължава под ръководството и надзора на Окръжната прокуратура – Варна. 

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