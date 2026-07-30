"Зона на смъртта": Украински войници чакат седмица за 300 метра заради дроновете

Наситената с дронове "нулева линия" на Украйна е толкова опасна, че войските може да се наложи да чакат дни наред за безопасна възможност да се придвижат само с няколкостотин метра, заяви украински войник пред Business Insider. Войникът, който използва позивна Янки, сподели, че е преживял случаи на "нулевата линия", предният край на фронтовата линия, където "ако понякога искаш да се придвижиш с 300 метра, не можеш да мръднеш в продължение на седем дни".

Да се придвижиш дори на това кратко разстояние, каза той, "може да бъде въпрос на живот и смърт". Войските може да се нуждаят от благоприятни метеорологични условия, подкрепа от електронната война и координация между няколко украински подразделения, преди да се опитат да го направят.

"Трябва да се увериш, че имаш покритие на радиочестотите. Радиочестотите на дроновете се блокират", каза той.

Това може да включва украински екипи за електронна война, които да откриват и заглушават честотите, използвани от руските дронове, като по този начин нарушават способността на операторите им да контролират летателните апарати или да получават видеосигнал. Такива операции изискват координация, за да се избегне смущаване на собствените дронове на Украйна.

"Времето е основният фактор. Ако времето не е подходящо, няма да успеете", каза Янки. "Затова ви е нужна или мъгла, или дъжд, или вятър със скорост поне 14 метра в секунда, за да го направите. Трябва да изчакате подходящите условия."

Мъглата и дъждът могат да замъглят камерите на дроновете,

докато силният вятър може да затрудни изстрелването и контролирането на някои от тях.

Янки разговаря с Business Insider по време на операция "Легио" – многонационална програма, ръководена от Норвегия, за обучение и екипиране на украинските сухопътни сили в Полша. Той сподели, че изучава стандартите и тактиките на НАТО, които ще използва, когато се върне в Украйна.

Янки служи като сержант в батарея на фронтова част, оборудвана с преносими системи за противовъздушна отбрана, или MANPADS. Тези ракети, изстрелвани от рамо, могат да поразяват дронове, ракети и нисколетящи самолети. Неговата част осигурява противовъздушна отбрана на "нулевата линия" и по маршрутите, водещи към нея, каза той.

"Нулевата линия" е точката, в която украинските войници са най-близо до руските сили. Това е най-предната част на бойното поле, където враждуващите армии могат да влязат в пряк сблъсък. Войниците в тази опасна част на бойното поле трябва да останат скрити от вражеските войски и от дроновете, които ги търсят.

Концентрацията на дронове и оръжия там е толкова висока, че войниците разказват, че са заседнали там с месеци наред. Движението, необходимо за смяна на личния състав, е изключително опасно.

Наблюдението с дронове е постоянно, а врагът е толкова близо, че атаките настъпват почти без предупреждение. Това е зона, в която войниците могат да се сблъскат както с дистанционни атаки с дронове, така и с близки сражения с руски войници, включително малки руски групи за проникване, които редовно се приближават, опитвайки се да открият слабите места на украинците. Тези предизвикателства са тактически и психологически обезкуражаващи за войските на бойното поле.

Дори районите, разположени по-далеч от линията на фронта, са изключително опасни, като атакуващи и наблюдателни дронове заплашват войските и превозните средства, намиращи се далеч зад най-предните позиции. Украински войници и официални лица описват фронта като "зона на смъртта", която се простира до 50 километра от линията на фронта и от двете страни.

Украинският президент Володимир Зеленски я нарече "зона на смъртта", където всеки танк, бронирано превозно средство или мотоциклет, който влезе в нея, "изгаря". Той заяви, че „всичко се унищожава от дронове“.

Украинските войски заявиха, че преминаването през тази смъртоносна зона, за да стигнат до позициите на фронтовата линия, може да бъде една от най-опасните части на мисията. За да намалят вероятността един-единствен удар да отнеме живота на няколко души наведнъж, някои подразделения са започнали да разпръскват войниците си на по-голямо разстояние един от друг, докато се придвижват.

Янки каза, че само да се премине през това и да се стигне до нулевата линия е "като в "Мисията невъзможна"."

Украйна все по-често се опитва да използва дронове и наземни роботи за провеждане на операции, вместо да изпраща войници в най-изложените на опасност зони.

Но все още са необходими хора за управлението на оръжията, подготовката на безпилотните системи, удържането на предните позиции и изпълнението на други задачи, които Украйна все още не е автоматизирала напълно. Засега технологията може да намали част от риска на фронтовата линия, но не може да премахне присъствието на войниците от нея.