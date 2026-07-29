Путин пита риторично: Когато военната операция приключи, с какво ще се занимаваме? ВИДЕО

Видео на руския президент Владимир Путин се разпространи в социалните мрежи, което показва, че е видимо развеселен от възможността за края на “специалната военна операция” в Украйна.

От началото на инвазията Путин е категоричен, че не става дума за война, а за военна операция.

Руската опозиционна телевизия “Дождь“ съобщава, че според президентът доброволците, които подпомагат армията, изпитва “тревожни чувства” при мисълта за края на операцията.

Изявлението на Путин е направено по време на среща с военнослужещи от Военноморския флот, състояла се на 27 юни.

“Знаете ли, срещам се с някои от хората, които ви помагат в тила – жени, които плетат мрежи, деца, които плетат ръкавици и така нататък. Хората го правят от чисто сърце. Няколко пъти чух едни удивителни думи: “Специалната военна операция ще свърши – с какво ще се занимаваме тогава?“

Putin said today, “What will we do when the SMO [Special Military Operation—ed.] ends? We’ll be worn down [...] Everyone is involved—women, children [...] Sooner or later, peace will be achieved; we must maintain our unity.” Essentially, Putin is implicitly expressing two… pic.twitter.com/clIPReH1qL — Radu Hossu 🇹🇩🇺🇦 (@RaduHossu) July 28, 2026

Путин добави, че тези, които задават този въпрос, са толкова увлечени в действията, че го правят с душа и сърце.

“Усеща се съпричастност към едно огромно и необходимо за Русия дело, че у тях възниква чувство на тревога: “Ще бъдем ли нужни, както сме сега?“”, казва още Путин

Как разбраха думите му?

Потребителите в интернет форумите веднага започнаха да анализират думите на Путин. Според тях по същество лидерът казва две неща - инвазията категорично се радва обществена подкрепа и ако тя приключи, съществува вътрешен риск Русия да се срине вътрешно.

"В момента, в който инвазията приключи, цялата тази конструкция ще рухне под тежестта на стотици хиляди руснаци, обучени да убиват - прекарали седмици, месеци или години в Украйна - всички те страдащи от посттравматично стресово разстройство и неподготвени за изолацията, която обществото им е подготвила. Под тежестта на икономика, която със сигурност вече не знае как - нито може лесно да се върне към граждански модел. Под тежестта на разочарованието на голяма част от държавния апарат, която не е получила обещаните в началото на инвазията облаги. Под тежестта на едно силно обедняло и изтощено общество", казва потребител в интернет по повод думите на руския президент.

Putin has a good laugh about the idea of having nothing to do if Russia stops killing Ukrainians. https://t.co/amHlGWhZAo — XSovietNews 🇺🇦 (@XSovietNews) July 29, 2026

Една рускиня също обобщи междинните резултати от "специалната военна операция“ на Путин:

"Няма интернет, няма бензин, няма чуждестранни марки, няма чуждестранни инвестиции, няма независими медии. Валутните ни резерви са изчерпани, фондовият пазар се срина, малкият бизнес затваря, големият бизнес търпи загуби, визи се получават трудно, а издаването на паспорт става все по-сложно".

"Путин се забавлява искрено с идеята, че няма да има какво да прави, ако Русия спре да убива украинци", споделя друг потребител в Х.