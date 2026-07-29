ВМС на САЩ губят най-мощните си тактически подводници без готов наследник

Американският военноморски флот започна да извежда от експлоатация първата си от четирите си ракетни подводници клас "Охайо", като USS Georgia ще бъде официално деактивирана на 31 юли след завръщането си във военноморската подводна база "Кингс Бей". Извеждането от експлоатация бележи началото на края на най-силно въоръжените тактически подводници в света, които бяха проектирани да носят 154 крилати ракети "Томахоук". Извеждането им от експлоатация е особено забележително поради липсата на подобно силно въоръжена замяна на корабите, пише MWM. Първоначално въоръжени през 1984 г. като балистични ракетни подводници за носене на стратегически ядрени оръжия, четирите кораба бяха преобразувани в ракетни подводници през 2000-те години, за да могат да допринасят за конвенционалните военни усилия.

Способността за интегриране на 154 крилати ракети, която е най-голямата от всички кораби в света, беше постигната чрез замяна на всяка от 22-те тръби за междуконтинентални балистични ракети "Трайдънт II" със седем пускови контейнера, способни да носят крилати ракети "Томахоук". Освен огромния си ракетен капацитет, ракетните подводници клас "Охайо" са проектирани да поддържат специални операции в мащаб, несравним с никой друг клас подводници. Корабите могат да качат на борда на борда повече от 60 души персонал за специални операции, включително американски военноморски „тюлени“, като същевременно носят укрития на суха палуба и превозни средства за доставка на плувци за тайни мисии за внедряване. Тази комбинация от стратегически ударни способности и поддръжка на специалните сили позволи на подводниците да изпълняват широк спектър от мисии, от прецизни наземни атаки и събиране на разузнавателна информация до тайни операции дълбоко в оспорвани региони.

ВМС на САЩ възнамеряват ударните подводници клас "Вирджиния Блок V", оборудвани с модула за полезен товар "Вирджиния", да поемат много от мисиите

на четирите подводници с крилати ракети клас "Охайо", въпреки че по-новите кораби имат само 26 процента от ракетната огнева мощ, като всяка от тях има само по 40 пускови тръби. Въпреки че няколко подводници клас "Вирджиния" биха могли колективно да доставят подобен брой крилати ракети, това би изисквало значително повече кораби, екипажи и ресурси за поддръжка. Изваждането от експлоатация на подводниците с крилати ракети от клас "Охайо" се случва в особено труден момент за подводните сили на ВМС на САЩ, тъй като забавянията в строителството, засягащи както клас "Вирджиния", оказват значителен натиск върху подводната индустриална база на Съединените щати. Невъзможността за изграждане на нови подводници с необходимите темпове е довело до намаляване на числеността на флота от ВМС, като същевременно се опитват едновременно да заменят остарелите стратегически и атакуващи подводници.

В резултат на своите уникални възможности, по-специално огневата си мощ, четирите подводници с управляеми ракети от клас "Охайо" са широко оценявани като най-тежко натоварените в западния свят, като присъствието им изпраща мощни сигнали както към противници, така и към стратегически партньори. USS Georgia е била използвана за демонстрации на сила няколко пъти, а в края на 2020 г. и началото на 2021 г. е направила редки публично оповестени плавания на повърхността през Ормузкия проток във време на високо напрежение с Иран. Въпреки възрастта си, четирите подводници са в много отношения най-ценните във ВМС, като възрастта им и нарастващите изисквания за поддръжка са основният фактор за решението за изваждането им от експлоатация. Състоянието на американския отбранителен сектор и корабостроителната индустрия означава, че разработването на подобно добре въоръжен наследник е малко вероятно.