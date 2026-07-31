Светият Синод: Разграничаваме се от клеветническите твърдения на архимандрит Никанор Мишков

Светият Синод на Българската православна църква – Българска Патриаршия категорично се разграничава и порицава заявените публично клеветнически твърдения на архимандрит Никанор Мишков, клирик на Софийска епархия, намиращ се под канонично запрещение „аргос“, насочени срещу БПЦ – БП и срещу институцията и личността на Българския патриарх. Заявяваме, че системните оскърбителни и хулни твърдения на гореспоменатия клирик, изявяващ се като съдник на всичко и всички, са недопустими и предизвикват обща съблазън сред вярващите, съобщават от Светия Синод.
Ние, членовете на Светия Синод, не приемаме светата Църква да се инструментализира и използва за политически цели, нито въпросният клирик да представя себе си за политическа жертва.
Заявяваме, че всяко посегателство срещу единството на Българската православна църква – Българска Патриаршия или подстрекателство към разкол, са недопустими и са строго осъдителни според Устава на БПЦ – БП и свещените канони. Напротив, светата Църква се моли за покаянието, приобщаването и единението на всички свои чеда в единното тяло Христово.
Призоваваме духовенството и православния народ да не се поддават на провокации, които пораждат вражда и разделение. Нека в предстоящите дни на Богородичния пост проявим трезвост и усилим молитвите си към Бога и към Божията Майка за милост и благодатна помощ към всички нас, към целокупния ни народ и към света, обременен от множество конфликти, войни и страдание, за мир, покаяние и спасение.
Отправяме молитви към Човеколюбеца Христос да не допусне нито една овца от святото Му стадо да бъде похитена от врага на спасението, но да намери пътя на покаянието.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.