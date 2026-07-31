Светият Синод: Разграничаваме се от клеветническите твърдения на архимандрит Никанор Мишков

Светият Синод на Българската православна църква – Българска Патриаршия категорично се разграничава и порицава заявените публично клеветнически твърдения на архимандрит Никанор Мишков, клирик на Софийска епархия, намиращ се под канонично запрещение „аргос“, насочени срещу БПЦ – БП и срещу институцията и личността на Българския патриарх. Заявяваме, че системните оскърбителни и хулни твърдения на гореспоменатия клирик, изявяващ се като съдник на всичко и всички, са недопустими и предизвикват обща съблазън сред вярващите, съобщават от Светия Синод.

Ние, членовете на Светия Синод, не приемаме светата Църква да се инструментализира и използва за политически цели, нито въпросният клирик да представя себе си за политическа жертва.

Заявяваме, че всяко посегателство срещу единството на Българската православна църква – Българска Патриаршия или подстрекателство към разкол, са недопустими и са строго осъдителни според Устава на БПЦ – БП и свещените канони. Напротив, светата Църква се моли за покаянието, приобщаването и единението на всички свои чеда в единното тяло Христово.

Призоваваме духовенството и православния народ да не се поддават на провокации, които пораждат вражда и разделение. Нека в предстоящите дни на Богородичния пост проявим трезвост и усилим молитвите си към Бога и към Божията Майка за милост и благодатна помощ към всички нас, към целокупния ни народ и към света, обременен от множество конфликти, войни и страдание, за мир, покаяние и спасение.

Отправяме молитви към Човеколюбеца Христос да не допусне нито една овца от святото Му стадо да бъде похитена от врага на спасението, но да намери пътя на покаянието.