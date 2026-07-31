Контролът невъзможен: Само 55 офицери срещу хаоса и ордите мигранти в Сеута (СНИМКИ)

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Постоянният поток от имигранти, пристигащи плувайки до Сеута, се превърна в лавина през последните часове. Властите все още не предоставят официални данни, тъй като притокът на хора е непрестанен, но представители на силите, които се справят с положението на първа линия, говорят за "неустойчива" ситуация и за колапс, пише Еl Mundo.

"От полицейска гледна точка е физически невъзможно да се контролира това", заяви генералният секретар на Обединената асоциация на гражданските гвардейци (AUGC) в Сеута, Рашид Сбихи.

Служителите на Гражданската гвардия, разположени на място, са „напълно претоварени“ от ситуацията. Активният състав в разгара на летния сезон е "три или четири пъти по-малък от необходимия, за да се справи с нещо подобно", обяснява Давид Гомес, секретар по комуникациите на Професионалната асоциация "Справедливост за Гражданската гвардия" (Jucil) в Сеута, който е пряк свидетел на „липсата на средства и персонал“. Според неговите оценки около 40 служители на Гражданската гвардия и още 15 от Националната полиция са се справили с тази миграционна криза.

"Ние сме напълно претоварени във всяко едно отношение", подчертава той. Към състава на Гражданската гвардия и полицията, разказва той, се е присъединила Морската служба с около 15 плавателни съда, които обаче не са в добро състояние:

"Някои от тях пропускат вода или имат повреди, които затрудняват работата."

Източници от Jupol, синдиката на Националната полиция, посочват, че в Сеута са разположени 42 служители от Полицейските интервенционни единици (UIP) – за борба с безредиците – и 44 от Единиците за превенция и реакция (UPR) – не всички от тях непременно трябва да са на разположение едновременно. Същите източници оценяват, че в ситуация като тази би трябвало да бъдат разгърнати още 100 полицаи.

От Министерството на вътрешните работи вчера посочиха, че силите на UIP и UPR, действащи в Сеута, „ще работят на двойни смени“ предвид настоящата обстановка и че вчера се присъединиха екипи на UIP от Севиля.

🚨Das ist krass‼️ Gestern wurden an der spanischen Grenze bei Ceuta Tausende kriminelle Migranten mit Lastwagen direkt an die spanische Grenze gebracht. Alles unter der Überwachung der örtlichen marokkanischen Polizei. Diese Leute die Du da siehst, sind Insassen marokkanischer… pic.twitter.com/QrOl1SiuY3 — Bozwy 🕊️ (@bozwy) July 31, 2026

През следващите дни ще се присъединят и такива от централната казарма и от Малага,

"до достигане на състав от 200 служители от UIP и UPR". Този брой полицаи обаче не беше разположен в пълния си състав вчера, когато се случи вълната от пристигащи имигранти.

По отношение на служителите на Гражданската гвардия Министерството на вътрешните работи съобщи, че има 60 служители от Групата за резерв и сигурност (ARS), постоянно разположени за гранично наблюдение, към които вчера вече се бяха присъединили още 20 служители, а 40 други щяха да го направят в "следващите часове".

"Ситуацията, в която се намира градът, е на пълен хаос", казва Сбихи от AUGC, а представителите на полицейските служители споделят тази оценка.

Предвид липсата на ресурси, за която те сигнализират, и мащаба на пристигащите, действията на полицаите и служителите на Гражданската гвардия през последните часове се състояха в "сдържане".

По отношение на решението на настоящата ситуация представители на полицейските служители призоваха вчера за реформа на Закона за чужденците, която да разреши отхвърлянето на границата – по-известно като "незабавно връщане" – при влизане с плуване, нещо, което Върховният съд в неотдавнашно решение посочи, че не е предвидено.

Според полицаите решението на Върховния съд „е нанесло неизмерима вреда, защото те вече не се страхуват да преминават границата“, както заяви говорителят на Jucil.

"Мафиите, занимаващи се с трафик на хора, и онези, които се опитват да влязат незаконно в Испания, се възползват от съществуваща правна празнина в Органичния закон за чужденците", коментира Jupol.

Работата на служителите по границата има и хуманитарен аспект, като те се опитват да предотвратят смъртни случаи в морето.

🇪🇸🇲🇦

Espagne: Des Marocains continuent d'affluer vers Ceuta, l'enclave espagnole située sur la côte nord du Maroc. Des jeunes, des personnes âgées, des enfants, des familles, des femmes. Tous veulent rejoindre l'Espagne. L'armée espagnole n'intervient pas. pic.twitter.com/z4WLx2obm1 — Restitutor Orientis 🇱🇮 (@restitutorII) July 31, 2026