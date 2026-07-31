Кадри от Сеута предизвикаха бурни реакции в САЩ: Испания е на ръба на гражданска война

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Кадрите на десетки хиляди хора, преминаващи нелегално от Мароко към Сеута този четвъртък, по суша и по море, обиколиха света, предизвикаха зародиш на дипломатическа криза между Испания и Италия и подтикнаха консервативни политици от целия континент да се втурнат да критикуват Педро Санчес или да поискат затварянето на Шенгенското пространство, пише El Mundo. Но те предизвикаха и неочаквана реакция в Съединените щати, както в рамките на правителството на Доналд Тръмп, така и извън него.

Политици, анализатори, журналисти и влиятелни лица от движението MAGA, както и хиляди ботове в социалните мрежи, поставиха събитията в нашата страна в центъра на дебата благодарение на един перфектен коктейл. Неприязънта към испанското правителство, близостта с Мароко и преди всичко това, че случилото се се вписва идеално в антимиграционната реторика на Доналд Тръмп и неговите съмишленици, които от години се впускат в катастрофични разкази за Европа, исляма и самоунищожението на цивилизацията. Но също и поради много ясни причини, свързани с националната политика.

"Демократите правеха това на Америка всеки ден в продължение на четири години при Байдън и ще го направят отново незабавно, но в много по-голям мащаб, ако им бъде дадена каквато и да е форма на национална власт. Демократите ще видят как домът им бива потъпкан и ограбен от нашественици и ще се радват", написа снощи Стивън Милър, един от главните съветници на Тръмп и мозъкът на неговата миграционна политика, коментирайки видео от Сеута.

Реакцията спрямо събитията в Сеута отиде много по-далеч.

"Президентът Тръмп отдавна предупреждава Европа какво ще се случи, ако продължи да провежда крайнолеви и глобалистки политики, включително тези, които улесняват масовата миграция. Испания и другите държави, които са възприели тази разрушителна философия, трябва незабавно да променят курса си или да рискуват собственото си изчезване", заяви говорител на Белия дом, като подчерта една от големите обсесии на Тръмп, който от години предупреждава за цивилизационен самоубийство от страна на европейските правителства.

Това е и езикът на Илон Мъск, не само най-богатият човек на планетата и първият тилионер, но и собственик на най-влиятелната социална мрежа за политици, анализатори, журналисти и тролове.

"Прилича на "Световна война Z"," написа Мъск в X, сравнявайки кадри от Сеута с тези от филма за заразени с вирус, в който главната роля играе Брад Пит. "Фактът, че всички са мъже в военна възраст, означава, че става дума за инвазия", "целият бюджет на Испания ще бъде унищожен от нелегалните мигранти". Това е елементарна математика: ако Испания предлага безплатни неща на мигрантите, чийто стандарт на живот надвишава с над 90% този на останалата част от света, това създава притегателна сила, която ще накара 90% от населението на Земята да се премести в Испания, което са около 7 000 милиона души!", добави той в още един от десетките си туитове, посветени на случилото се. "Събудете се, преди да е станало твърде късно", настоя той, коментирайки анкета за това дали „Западът някога ще се събуди от своето състояние на "самоубийствена емпатия".

All military age males means it is an invasion https://t.co/5o3PasmEfy — Elon Musk (@elonmusk) July 30, 2026

Но този път шумът във Вашингтон прерасна в нещо повече.

Докато кадри от Сеута обикаляха света, държавният секретар Марко Рубио публикува ентусиазиран поздравителен послание към краля на Мароко по повод годишнината от коронацията му, подчертавайки връзките между двете нации и посочвайки подкрепата на САЩ за историческите претенции относно Сахара.

"В продължение на почти 250 години САЩ и Мароко поддържат най-дълготрайното приятелство в американската история. Това е солиден и дълготраен съюз, основан на споделени ценности и обща ангажираност към мира, сигурността и просперитета“, се казва в посланието. „Под ръководството на президента Тръмп Съединените щати бяха категорични: ние признаваме мароканския суверенитет над Западна Сахара и подкрепяме сериозното, надеждно и реалистично предложение на Мароко за автономия като единствена основа за справедливо, трайно и взаимно приемливо решение. Всеки друг подход удължава статуквото и е неприемлив. Истинската автономия под марокански суверенитет дава на този регион и на континента възможност най-накрая да напреднат след 50 години. Този спор трябва да приключи сега, а Съединените щати ще продължат да работят за постигането на тази цел", добавя Рубио, като подчертава, че "Мароко е било стълб на регионалната стабилност и сигурност" – иронично, докато Рабат предизвикваше криза в сигурността и нарушаваше стабилността в Южна Европа в отговор на посещението на Педро Санчес в Алжир, ден след победата на испанския национален отбор на Световното първенство.

30 de julio de 2026, nota de prensa del Departamento de Estado de EEUU: El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, trasmite sus "más cordiales saludos a Su Majestad el Rey Mohammed VI y al pueblo de Marruecos con motivo del aniversario de la ascensión de Su Majestad al… — Olga Rodríguez Francisco ✍️ (@olgarodriguezfr) July 30, 2026

Съобщението, което президентът Тръмп е публикувал в социалната си мрежа, е именно благодарност към краля на Мароко за това, че е посветил и кръстил на негово име една дълга магистрала, като в него той изразява желанието си скоро сам да я измине.

Но реакциите в Съединените щати бяха много повече. Практически всеки влиятелен човек, подкастър, коментатор и консервативен колумнист се изказа по темата. Хиляди и хиляди профили – както истински с милиони последователи, така и ботове – прекараха часове в изразяване на мнения или опити да подклаждат напрежението.

"Испания може би се насочва към гражданска война. Това не е просто граничен спор. Испания прекара векове под мюсюлманско владичество, преди християнските кралства да се борят в продължение на поколения, за да си възвърнат полуострова. Мароко и до днес оспорва контрола на Испания над Сеута и Мелиля. Миналото има свой начин да се възражда от само себе си", заяви например профилът на бизнесмена Патрик Бет-Давид, с милион и половина последователи.

Неофициална позиция, но с нарастваща подкрепа сред други кръгове от дясното във Вашингтон, които се движат в рамките на една любопитна двусмисленост. От една страна те осъждат кадри, говорейки за "нашествие", презирайки онези, които наричат "нашественици", предупреждавайки за опасността от исляма. Но в същото време насочват критиките си към испанското правителство, а не към краля, който е позволил, или по-скоро е подтикнал преминаването на границите и оградите, и който е съюзник на Вашингтон.

През май, в доклада на Комитета по бюджета на Конгреса, републиканецът от Флорида Марио Диас-Баларт, с кубински произход, включи параграф, за да застъпи идеята, че „градовете Сеута и Мелиля, намиращи се под испанска администрация, са разположени на мароканска територия и са предмет на дългогодишни териториални претенции от страна на Мароко.

"Казахме ви, че Санчес е катастрофа. Вие пренебрегнахте предупрежденията, защото той очерняше Израел, защитаваше „Хамас“, нападаше Америка и се сближаваше с Чавес, Хаменеи и други антиамерикански диктатори. Сега, когато неговата миграционна политика заплашва Европа у дома, изведнъж се събудихте. Всеки, който защитава терористи, ислямисти и комунисти, ще бъде катастрофа за вашата страна. Това е желязно правило на историята", подигравателно коментира Марк Дубовиц, един от най-агресивните анализатори на външната политика във Вашингтон по въпросите на Близкия изток и националната сигурност, който е изпълнителен директор на Фондацията за защита на демокрациите.

Ceuta amanece sumida en el caos, decenas de marroquíes asaltan una tienda de comestibles. pic.twitter.com/39s9DqW1Qu — David Santos (@davidsantosvlog) July 31, 2026