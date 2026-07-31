По-слаба, но не и склонна на отстъпки: Защо Русия продължава войната

В края на юни руският президент Владимир Путин даде интервю, в което за пореден път заяви, че Русия ще спечели войната срещу Украйна. Той каза, че руската армия напредва по фронтовата линия, дълга около 800 мили, и всеки ден завзема все повече украинска територия. Киев, от друга страна, се намира в безизходица. Той призна, че украинските удари с дронове, които подпалват руски нефтопреработвателни заводи и друга критична инфраструктура дълбоко зад фронтовите линии, „създават проблеми“. Но руснаците ще се адаптират и ще продължат да се борят.

"Тези терористични атаки нямат абсолютно никакво влияние върху ситуацията", каза той.

Ако това беше преди 20 месеца, увереността на Путин би била оправдана. По онова време новоизбраният президент на САЩ Доналд Тръмп хвалеше Москва и критикуваше Киев. Руските войски отбелязваха бавни, но стабилни успехи на бойното поле. По този начин Путин можеше да следва три стратегии, както изтъкнахме в статия в списание Foreign Affairs от март 2025 г. Според план А Кремъл щеше да работи с Белия дом, за да накара Киев да приеме споразумение, изготвено в Москва. Според план Б Путин просто щеше да издържи, докато Тръмп не оттегли подкрепата на САЩ за Украйна, което щеше да позволи на руските войски да постигнат победа. Ако това не успееше, Путин можеше да премине към план В: да продължи да се бори и в крайна сметка да надделее на бойното поле.

Днес обаче позицията на Русия се е влошила.

План А, да спечели Тръмп на своя страна, се провали; Путин дори не спомена американския президент в неотдавнашното си интервю. План Б също се провали. Въпреки че Белият дом спря да предоставя на Украйна много видове помощ, Съединените щати продължават да доставят жизненоважна разузнавателна информация на Киев и да налагат санкции срещу Русия. Междувременно Киев успя да се обърне към европейските си поддръжници, за да компенсира загубената помощ. Всъщност Украйна сега е в по-добра военна позиция, отколкото беше миналата година. Русия, напротив, губи повече войници, отколкото може да набира, и затъва на бойното поле. Икономиката ѝ се сблъсква с все по-големи затруднения. По този начин план В, при който Русия ще спечели, като издържи по-дълго от Украйна, също не работи.

Но това не означава, че Путин ще промени курса си. Проблемите на Русия са реални, но въпреки това страната е способна да поддържа конфликта. Икономиката ѝ остава достатъчно функционална, а страната разполага с необходимите човешки ресурси и въоръжение, за да продължи да се сражава. Москва също така измисля нови начини да си възвърне инициативата. Настояването на Кремъл да продължи да воюва ще влоши живота на руснаците, поради което има елити в Москва, които призовават за решение чрез преговори. Но няма признаци, че Путин ги слуша. Следователно е почти сигурно, че войната ще се проточи, пише Foreign Affairs.

Когато Тръмп встъпи в длъжност през 2025 г., Кремъл вярваше, че може да постигне дипломатически успех. По време на кампанията през 2024 г. Тръмп обеща да сложи край на войната в Украйна "в рамките на 24 часа". След встъпването си в длъжност той предприе действия, за да окаже натиск върху украинските лидери да се съгласят с някои от исканията на Русия. През февруари 2025 г. той настоя украинският президент Володимир Зеленски да се съгласи на незабавно прекратяване на огъня с Русия и намекна, че Киев е отговорен за войната. Когато Зеленски отказа, Тръмп временно преустанови обмена на разузнавателна информация и военната помощ за Украйна. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс изнесе реч на Мюнхенската конференция по сигурността през 2025 г., в която обяви, че Съединените щати се оттеглят от Европа. А през август 2025 г. Тръмп и Путин проведоха приятелска среща на върха в Аляска. След това американският президент отново заяви, че Зеленски е причината конфликтът да не е приключил.

Развитието на руската икономика и динамиката на бойното поле допълнително засилиха увереността на Путин. През 2024 г. БВП на Русия нарасна с 4,3 процента, подхранван от военното производство и вътрешното потребление. Инфлацията беше висока, но управляема. Руските въоръжени сили набираха повече мъже, отколкото губеха, докато украинската армия губеше повече войници, отколкото привличаше. Постепенната окупация на Донбас струваше на Русия десетки хиляди войници, но тези загуби се толерираха, тъй като страната продължаваше да напредва.

През 2024 г. Путин превзе около 1 600 квадратни мили украинска територия. Русия произвеждаше почти толкова дронове, колкото и Украйна, и ги използваше по все по-креативни начини. Тя произвеждаше далеч повече традиционни оръжия, като артилерийски снаряди и ракети, отколкото Украйна или нейните западни партньори. От гледна точка на Кремъл руската победа беше неизбежна.

Но не за първи път самодоволството на Путин доведе до прекомерна самоувереност. Той продължи да настоява за условия, които Тръмп или не можеше да приеме, или не можеше да изпълни – включително Киев да предаде части от Донбас, които все още контролираше, и да се откаже от голяма част от суверенитета си. Двамата основни пратеници на Тръмп в Москва, приятелят му Стив Уиткоф и зет му Джаред Кушнер, бяха аматьори в международната дипломация и се оказаха неспособни да започнат адекватен преговорен процес. В Москва отношението към двамата мъже се влоши. План А се провали.

За известно време Путин все още можеше да се надява, че план Б, при който Тръмп просто щеше да си измие ръцете от Украйна, ще успее. През март 2025 г. Тръмп окончателно спря доставките на безплатно американско оръжие за Украйна, нанасяйки удар на Киев. До юли 2025 г. той намали до нула американската финансова помощ за страната. Но умната дипломация на украинските власти и техните европейски съюзници в крайна сметка убеди Тръмп да продължи да споделя разузнавателна информация с Киев и да продължи да продава оръжия на Украйна чрез програма, финансирана от Европа. Европейците също се намесиха, за да предоставят на Украйна финансовата помощ, която Вашингтон беше отнел, и превърнаха континента в сигурен тил на отбранителната промишлена база на Украйна, осигурявайки пари, технологии и безопасни места на територията на ЕС, където Украйна да произвежда свои собствени дронове и ракети. В същото време Тръмп стана все по-разочарован от Путин поради отказа на Русия да направи каквито и да било отстъпки. Той запази съществуващите санкции срещу Русия и дори включи в черния списък двете най-големи петролни компании на Кремъл – "Роснефт" и "Лукойл", като по този начин оказа натиск върху военния бюджет на Путин.

С провала на планове А и Б Путин премина към план В – да спечели войната на бойното поле.

Но и този план започва да се проваля. Самите военни действия явно затъват: през 2025 г. руската армия превзе повече от 1 600 квадратни мили украинска територия (с изключително висока цена по отношение на жертвите), но през първата половина на тази година напредна най-много с около 250 квадратни мили. Това се дължи отчасти на факта, че Украйна е изградила допълнителни отбранителни линии с укрепления и минни полета. Това се дължи и на факта, че украинците са успели да разширят така наречената от анализаторите "зона на унищожение" – зоната по фронтовите линии, където руските войници биват почти незабавно засичани от украинските дронове и след това поразявани.

Резултатът е още по-големи руски жертви. Въпреки че публични данни липсват, според военния анализатор от "Карнеги Ендаумент" Майкъл Кофман броят на убитите руски войници всеки месец почти със сигурност е нараснал драстично през последните 18 месеца. Като цяло броят на руските войници, убити или тежко ранени всеки месец, възлиза на около 30 000. Междувременно броят на войниците, които се присъединяват всеки месец, е спаднал до 27 000, резултат от намаляващите бонуси за набиране в някои руски региони и нарастващото осъзнаване на броя на жертвите. Способността на Москва да пробие решително украинската фронтова линия все повече се поставя под съмнение.

Кремъл се сблъсква и с други проблеми. Украйна проведе изключително успешна кампания от удари със среднодалечен обсег , която наруши руската логистика и линиите за снабдяване, забавяйки още повече настъплението на руската армия. Киев засили кампанията си от удари с дълъг обсег, нанасяйки удари по военни производствени съоръжения и гражданска инфраструктура дълбоко в Русия, включително нефтени пристанища и рафинерии. Благодарение на тези атаки около една трета от руските нефтопреработвателни мощности са изведени от експлоатация, което доведе до недостиг на бензин, нормиране на горивото и дълги опашки пред бензиностанциите, продължили от юни до края на юли, и които вероятно ще се появят отново, когато Украйна възобнови тези удари. През юли Украйна започна да взривява складове, принадлежащи на най-големия руски онлайн търговец на дребно Wildberries, което постави войната на преден план в съзнанието на обикновените потребители и засегна хилядите руски малки и средни предприятия, които продават чрез тази търговска фирма.

Киев също така засили усилията си да изолира Крим, като нанесе удари по маршрутите за доставка на гориво и електроцентралите на окупирания полуостров. А украински дронове атакуват руски петролни танкери и товарни кораби в Черно море и Азовско море в опит да спрат морския износ на петрол и зърно от страната.

Кампанията на Киев нанася щети на руската икономика. Официалната прогноза за растежа на руския БВП през 2026 г. е едва 0,4 процента. Инфлацията нараства. За да избегне още по-високи цени, централната банка на страната поддържа лихвения процент на 14%. Но тази тежка цифра прави кредитите непосилно скъпи за много предприятия. Най-тревожното за Кремъл е, че бюджетният дефицит се е увеличил с 73 милиарда долара през първите шест месеца на 2026 г., като значително надхвърля предвидените за цялата година 48,5 милиарда долара. Войната на Тръмп срещу Иран е увеличила приходите на Русия от петрол, но тези постъпления са далеч от достатъчни, за да създадат резерв от налични средства, а валутните резерви, които Русия е натрупала през десетилетия на износ на суровини, включително от предизвикания от войната бум на цените на суровините през 2022 г., са изчерпани. За да финансира нарастващите си военни разходи, Кремъл е принуден да продължава да съкращава невоенните разходи и да тегли заеми на вътрешния пазар, точно когато купувачите на руски облигации изискват по-високи премии за риск.

Благодарение на тези проблеми Кремъл губи подкрепа у дома.

Икономическите затруднения, прекъсванията на електроснабдяването, ограниченията в интернет и общата умора от войната са свалили рейтинга на одобрение на Путин от около 80 процента в началото на годината до 66 процента в средата на юли. Всички налични данни от проучвания сочат, че настроението сред обществото в Русия става все по-несигурно и тревожно. Страната все по-малко вярва, че нейните войници могат да спечелят и че Путин има реалистичен план.

Предвид всички тези неуспехи западните правителства биха могли да си помислят, че Путин би бил склонен да обмисли едно значимо споразумение. Но, за съжаление, малко неща сочат, че това е така. Всъщност във всичките си скорошни публични изяви Путин даде да се разбере, че военните му цели изобщо не са се променили.

За съжаление, Путин все още разполага с властта да подкрепи такива изявления. Руската икономика може и да изпитва затруднения, но не е на ръба на колапса. Москва може да продължи да плаща за войната, като принуждава предприятията да поемат разходите за атаките с дронове, вместо да харчи за по-добра защита срещу тях или да компенсира засегнатите фирми. Тя може да накара регионалните правителства да поемат нарастващите разходи за отбрана чрез по-малки бюджети, а също така може да принуди домакинствата да поемат разходите за войната под формата на по-висока инфлация. Кремъл може също така да съкрати още повече разходите за граждански нужди от националния бюджет. В момента Русия изразходва осем процента от БВП за отбрана – висока цифра, но далеч по-малко от това, което Съветският съюз или Съединените щати са изразходвали по време на Втората световна война, или от близо 40-те процента, които Украйна изразходва в момента.

Тези политики ще направят руснаците още по-гневни и по-бедни. Но Кремъл е защитен от нарастващото недоволство. Режимът разполага с усъвършенствани инструменти за репресия, включително закони за всеобща цензура, средства за наблюдение, задвижвани от изкуствен интелект, и разширени правоохранителни органи, които могат да овладеят всякакви изблици. Общественото недоволство от икономиката може също да бъде компенсирано от нарастващия ефект на "обединение около знамето". Тъй като украинските атаки се засилват и засягат все повече хора, обикновените руснаци може би ще стигнат до заключението, че войната срещу Киев е война за национално оцеляване, точно както Путин отдавна подсказва. Проучване на независимия "Левада Център" показва, че подкрепата за действията на руските въоръжени сили е над 65 процента в цялата страна, като по-малко от 25 процента от населението се противопоставя. Но в руските региони, граничещи с Украйна, които започнаха да понасят ответните удари на Киев по-рано от останалата част на страната, подкрепата за войната е дори по-висока.

Путин не е готов да се измъкне от дупката, в която се намира в момента.

Москва, разбира се, би могла да разполага с широка вътрешна подкрепа и стабилна икономика и все пак да бъде принудена да сключи споразумение, ако армията ѝ започне да се разпада. Но Кремъл разполага с начини да поддържа силите си на бойното поле. Москва продължава да увеличава производството си на планиращи бомби, които заплашват украинските военни позиции и тероризират градове в близост до фронтовата линия, включително областни столици като Запорожие или Суми. Русия също така е удвоила производството си на балистични ракети спрямо предвоенните нива, точно когато на Украйна ѝ липсват висококачествени прехващачи, което дава на Путин възможност да бомбардира украински градове с ракети, носещи много по-големи боеприпаси от дроновете. Това ще бъде особено опустошително през зимата, когато Украйна ще се нуждае най-много от електроенергия и когато Русия може да нанесе най-голяма вреда. Кремъл също така започна систематично да нанася удари по украински пристанища и кораби в Черно море, с надеждата да унищожи инфраструктурата, която поддържа селскостопанския износ на страната. Путин вярва, че ако нанесе достатъчно ужас на украинското гражданско население, ще може да предизвика нова, масивна вълна от мигранти, които да напуснат страната и да се насочат към Европа преди регионалните избори в Германия и президентските избори във Франция, като по този начин подкрепи антиукраинските, крайнодесни партии и в двете държави и отдалечи континента от Киев.

Ако само тази бомбардировъчна кампания не е достатъчна, за да обърне хода на събитията и да принуди Киев да приеме исканията на Путин, Кремъл може да засили натиска чрез мобилизация на още мъже. Путин вече е мобилизирал страната веднъж, в края на 2022 г., когато набра хора от всички провинции на страната. Това успя да генерира стотици хиляди нови войници, но доведе до временно спадане на рейтинга на одобрение на Путин и масово изселване на стотици хиляди мъже в военна възраст. В отговор той премина към използването на парични стимули. Но сега, когато тази система достига границите си, режимът се готви да се върне към наборната служба, този път разчитайки на електронни повиквателни, които са по-незабележими и могат да се изпращат целогодишно до хиляди потенциални наборници. Тези наборници, за разлика от тези от 2022 г., ще бъдат спирани на границата, ако се опитат да напуснат Русия. Правоохранителните органи на страната биха могли също да използват цифрови камери за наблюдение и инструменти за лицево разпознаване, за да издирват укриващите се от набор и да ги заплашват с (нововъведена) двугодишна присъда лишаване от свобода. Мобилизацията почти със сигурност ще предизвика ново недоволство, но процесът ще бъде далеч по-незабележим, отколкото през 2022 г., когато Путин се появи по националната телевизия и обяви мобилизация, и по този начин ще привлече по-малко внимание. Кремъл вероятно също ще се погрижи мобилизационните усилия до голяма степен да заобиколят столицата и другите големи градове и вместо това да се съсредоточат върху по-бедните райони.

Москва може също така да засили още повече натиска върху Европа. Тя би могла да проведе повече хибридни атаки или военни операции, за които не поема отговорност, които не достигат до открита война, но все пак нанасят щети или заплашват дадена цел. През последните четири години Русия, например, изпрати дронове и тайни агенти, за да наруши работата на европейски съоръжения за отбранително производство, военни бази и транспортна инфраструктура. (Тя отрича отговорност за всички тези атаки.) Но тя би могла да разшири списъка си с цели с надеждата да наруши още повече живота на обикновените европейци, включително чрез нанасяне на щети на търговски складове с евтини дронове.

Не всички в руския елит искат да продължат войната, да не говорим за ескалирането ѝ. Сред елита на страната вече се чуват гласове, призоваващи за истински преговори. През май, например, водещото руско списание за външна политика публикува статия на Василий Кашин – изтъкнат, прагматичен, но националистически настроен военен анализатор, в която той излага аргументи в подкрепа на замразяването на конфликта. Кашин твърди, че Русия не може да постигне повече на бойното поле в кратко- и средносрочен план, а разходите за продължителна война започват да надвишават стратегическите ползи. Предвид авторитета на списанието, статията на Кашин почти сигурно е била прегледана и одобрена от служители в Кремъл, вероятно като начин да се даде глас на прагматиците в руските служби за сигурност. По същия начин на 30 юни главният изпълнителен директор на най-голямата руска банка (и дългогодишен съратник на Путин) намекна, че е време конфликтът да приключи.

Но този вариант понастоящем не представлява интерес за Путин. Въпреки че той толерира предпазливите призиви за мир и понякога изпраща сигнали, че и той е заинтересован от споразумение, действията на Путин сочат, че той не е готов да се измъкне от дупката, в която се намира в момента. Всъщност изглежда, че иска да продължи да копае. Докато Путин е убеден, че има предимство пред Украйна благодарение на разрушителната сила на балистичните си ракети и че Украйна е уязвима поради липсата на противоракетни системи, той вероятно ще продължи да се опитва да изтощи Украйна – независимо от щетите за собствената му страна. Той разглежда некоординираните призиви от страна на американците и европейците за преговори или за прекратяване на огъня като тактика за спечелване на повече време за Украйна.

Украйна и нейните съюзници трябва да се подготвят за дълъг и труден път. Киев може би е в най-добрата си позиция във войната от края на 2022 г. насам, но Кремъл вярва, че тази зима ще сломи волята на Украйна и нейните съюзници. Русия може и да се бори с трудности, но Путин все още не е изчерпал възможностите си. Той все още иска да се бори колкото се може по-дълго.